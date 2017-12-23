12月22日国家大剧院建院十周年的正日子，在这座长安街边的“水上明珠”中，公众开放日艺术节的艺术狂欢持续全天。从上午9点到下午4点半，70余场演出与艺术活动在大剧院的各个角落上演，7000余名市民先后走进剧院同享艺术盛宴。

早上8点半左右，国家大剧院北门外就已排起长队，市民们纷纷前来共赴艺术的节日。9点整，“正月阳雀飞上崖，三月桃花心中开”的歌声响起，歌剧院古朴的大铜门缓缓打开，正式拉开了这一整天的演出帷幕。在随后的时间里，歌剧院、音乐厅、戏剧场等各个剧场中，咖啡厅前、玻璃幕墙下、巨型的“阿依达”大船边，大剧院的每一个角落都有演出与观众不期而遇。指挥家谭利华率北京交响乐团，在音乐厅中奏响轻快的音乐；主持人白岩松在新闻发布厅，与观众畅聊他的歌剧情怀；表演艺术家濮存昕做客艺术资料中心，指点大剧院戏剧演员队的表演片段。

直到下午4点半，国家大剧院还充满了欢声笑语。据统计，今年国家大剧院的公众开放日共接待观众7000余人，依旧实行“免费不免票”，所有观众需凭票入场。

12月22日晚的音乐厅中，还有一场吸引了30位知名音乐家的音乐会温情上演。小提琴演奏家吕思清、大提琴演奏家王健、指挥家陈佐湟、吕嘉，歌唱家戴玉强、阎维文、廖昌永等纷纷登台，用18部中外音乐作品回顾大剧院的十年历程。

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