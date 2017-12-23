很快，“人脑”疾病将由“电脑”给出精确诊断，并提供最佳的治疗方案。12月22日，全球首家“神经疾病人工智能研究中心”在北京天坛医院正式成立。北京天坛医院常务副院长王拥军透露，到2018年6月，在脑肿瘤、脑血管病方面可由人工智能系统替代医生，从看片子到开具临床诊断处方，其能力相当于神经科高年资主任医师。

电脑给人脑看病

神经细胞的损伤具有不可逆性，因此，神经系统疾病的早发现、早诊断、早干预，是影响治疗效果的关键。

“但全国能看神经病理的医生只有不到20个人。这么多患者如果仅仅靠远程会诊，医生是忙不过来的。”王拥军说，“人工智能系统，可以用机器代替医生。”

人工智能系统是怎么把人脑疾病诊断出来的？

人工智能应用研发的核心，是领先的深度学习技术与临床顶级专家的技术和经验。记者在采访中了解到，人工智能系统的学习能力非常强大，它通过对患者临床症状的识别，捕捉影像颜色的改变和信号强度改变，完成数据处理后，迅速和专家的诊断经验进行比对……通过这样海量疾病信息深度学习，它会不断提升疾病的诊断效率，诊断准确率可达到95%以上，相当于一个高年资主任医师级别的水平。

设备将自带读片专家

“在前期医院内脑瘤核磁诊断的PK中，除了放射科的主任外，人工智能技术几乎打败了我们医院所有的医生。”王拥军透露，它解决的最大问题就是可将全国神经影像、神经病理顶级专家的经验迅速普及，省出大量医生读片的时间。以前患者等核磁报告可能至少需要1天时间，以后把人工智能系统镶嵌在核磁设备上，患者做完核磁瞬间就能产生一个报告单，由机器来帮助医生读片子、写报告单。未来该人工智能系统将预装在出厂的核磁系统上，购买设备的任何医院都可以使用该系统。基层医院接入该系统后，相当于引进了一名拥有国际领先技术的专家。

“它对每一种疾病的学习大约需要1000个病例，如果疾病非常常见，一般1个月就够了，如果不常见，也可能5年才能攒够。”王拥军透露，该人工智能系统刚刚学习完脑瘤这一疾病病种，其中包括临床最常见的6种脑瘤症状，下一步，它马上要学习脑血管病，预计在今年春节前后就可以基本学完。“下一步，我们还希望这台人工智能机器能和临床治疗紧密联系在一起，通过给患者提供处方和临床建议，成为一个临床辅助决策系统。”

“智能医生”2018年6月出诊

“为验证人工智能诊断的准确性。2018年6月底，我们要在北京进行一场神经系统疾病诊断的‘人机大战’，到时候，这台人工智能机器将和全球最顶级的神经科专家同台竞技。”王拥军颇为自信地说，“我相信那时候机器一定会得到第一名的成绩。”

据悉，神经疾病人工智能研究中心先期已开展了头部MRI、CT影像人工智能诊断产品的研发，是全球首款头部疾病（涵盖了脑肿瘤、小血管病变、大血管病变、脑卒中等）MRI、CT影像人工智能诊断的整体应用产品，预计将在2018年6月举办的天坛国际脑血管病会议上正式推出。

作为世界三大神经外科研究中心之一，也是我国唯一的国家神经系统疾病临床医学研究中心，北京天坛医院每年接诊来自全国各地的神经系统疑难杂症患者30万人次，开展手术10000余例，拥有全国最大的脑病组织样本库及血样样本库。“未来将展现出更多的人工智能应用场景，比如神经病理切片人工智能判断，脑神经疾病病人的智能护理，依据病人医疗数据智能制定治疗方案，神经系统疾病的肢体及语言康复训练等。”王拥军说。

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