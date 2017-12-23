用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 国内 > 正文

天坛医院成立全球首家“神经疾病人工智能研究中心”

T-
T+
评论 收藏打印
发布时间： 2017-12-23 04:42:07来源： 北京日报

很快，“人脑”疾病将由“电脑”给出精确诊断，并提供最佳的治疗方案。12月22日，全球首家“神经疾病人工智能研究中心”在北京天坛医院正式成立。北京天坛医院常务副院长王拥军透露，到2018年6月，在脑肿瘤、脑血管病方面可由人工智能系统替代医生，从看片子到开具临床诊断处方，其能力相当于神经科高年资主任医师。

电脑给人脑看病

神经细胞的损伤具有不可逆性，因此，神经系统疾病的早发现、早诊断、早干预，是影响治疗效果的关键。

“但全国能看神经病理的医生只有不到20个人。这么多患者如果仅仅靠远程会诊，医生是忙不过来的。”王拥军说，“人工智能系统，可以用机器代替医生。”

人工智能系统是怎么把人脑疾病诊断出来的？

人工智能应用研发的核心，是领先的深度学习技术与临床顶级专家的技术和经验。记者在采访中了解到，人工智能系统的学习能力非常强大，它通过对患者临床症状的识别，捕捉影像颜色的改变和信号强度改变，完成数据处理后，迅速和专家的诊断经验进行比对……通过这样海量疾病信息深度学习，它会不断提升疾病的诊断效率，诊断准确率可达到95%以上，相当于一个高年资主任医师级别的水平。

设备将自带读片专家

“在前期医院内脑瘤核磁诊断的PK中，除了放射科的主任外，人工智能技术几乎打败了我们医院所有的医生。”王拥军透露，它解决的最大问题就是可将全国神经影像、神经病理顶级专家的经验迅速普及，省出大量医生读片的时间。以前患者等核磁报告可能至少需要1天时间，以后把人工智能系统镶嵌在核磁设备上，患者做完核磁瞬间就能产生一个报告单，由机器来帮助医生读片子、写报告单。未来该人工智能系统将预装在出厂的核磁系统上，购买设备的任何医院都可以使用该系统。基层医院接入该系统后，相当于引进了一名拥有国际领先技术的专家。

“它对每一种疾病的学习大约需要1000个病例，如果疾病非常常见，一般1个月就够了，如果不常见，也可能5年才能攒够。”王拥军透露，该人工智能系统刚刚学习完脑瘤这一疾病病种，其中包括临床最常见的6种脑瘤症状，下一步，它马上要学习脑血管病，预计在今年春节前后就可以基本学完。“下一步，我们还希望这台人工智能机器能和临床治疗紧密联系在一起，通过给患者提供处方和临床建议，成为一个临床辅助决策系统。”

“智能医生”2018年6月出诊

“为验证人工智能诊断的准确性。2018年6月底，我们要在北京进行一场神经系统疾病诊断的‘人机大战’，到时候，这台人工智能机器将和全球最顶级的神经科专家同台竞技。”王拥军颇为自信地说，“我相信那时候机器一定会得到第一名的成绩。”

据悉，神经疾病人工智能研究中心先期已开展了头部MRI、CT影像人工智能诊断产品的研发，是全球首款头部疾病（涵盖了脑肿瘤、小血管病变、大血管病变、脑卒中等）MRI、CT影像人工智能诊断的整体应用产品，预计将在2018年6月举办的天坛国际脑血管病会议上正式推出。

作为世界三大神经外科研究中心之一，也是我国唯一的国家神经系统疾病临床医学研究中心，北京天坛医院每年接诊来自全国各地的神经系统疑难杂症患者30万人次，开展手术10000余例，拥有全国最大的脑病组织样本库及血样样本库。“未来将展现出更多的人工智能应用场景，比如神经病理切片人工智能判断，脑神经疾病病人的智能护理，依据病人医疗数据智能制定治疗方案，神经系统疾病的肢体及语言康复训练等。”王拥军说。

（责编：tibet）

我要留言

  • 高清美图
  • 微博互动
    • 用户名密码注册
    切换账户
    发表评论
    全部评论我的评论
    最新最热

    推荐阅读

    • 外媒：印军在达旺建大型着陆场
    • 达赖集团行将“崩盘”五大征兆
    • 十个词就能读懂“西藏2015”
    • 快过节了西藏僧人感受到了热乎乎的关怀
    • 中尼关系要发展 无需看他人脸色

    本网独家

    本网热图

    歌舞影视

    专题推荐

    • 治国理政进行时
    • 老西藏精神
    • 尼玛嘉措：红军走过的地方
    • 亚格博：形色藏人
    中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
    返回首页

    关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

    中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

    中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

    E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

    广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1