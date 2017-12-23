几天前，家住通州的何莉莉陷入昏迷，急需输血。但因为血库中Rh-O阴性血库存不足，生命一度危在旦夕。朋友圈里，一条求助信息接力刷屏，一场爱心救援悄然上演：短短40个小时，志愿者们从四面八方赶来，为她备齐了1200毫升血液。

几天前，53岁的何莉莉住进潞河医院，医生诊断为因糖尿病导致的重度贫血，19日，忽然陷入深度昏迷。正准备输血抢救时医生却发现，她属于Rh阴性O型血，也就是“熊猫血”的一种。

Rh阴性血十分稀有，在我国仅占正常人群的千分之三，俗称“熊猫血”，而Rh-O阴性血的概率更小，仅为万分之九。因为用血概率小、保存时间短，因此，血液中心的“熊猫血”库存也相对较少。即便已从城区紧急调集血液，何莉莉仍面临缺血的困境。“医生说，我母亲的用血缺口少说有1200毫升。”在潞河医院EICU病房外，何莉莉的儿子马硕告诉记者。

一时间，到哪儿去找这么多救命血呢？19日晚上，马硕尝试着发了一条朋友圈，寻找爱心献血人士。很快，这一消息便迅速刷了屏。

20日早上9时，他接到了第一名捐献者范琳琳的电话，仅仅一个半小时后，这个26岁的姑娘就从亦庄赶到了潞河医院。“范琳琳很瘦弱、苍白，献血前的例行检查还发现她血压偏低。”让马硕没想到的是，就是这个看起来弱不禁风的女孩，二话没说撸起袖子就献血200毫升，还坚决拒绝了他发送的微信红包。

献血后匆匆离去的范琳琳并没有告诉马硕，当天早上，她刚刚出差回京。正准备大睡一觉倒倒时差，却在朋友圈看到了求助信息。顾不上满身疲惫，她毫不犹豫冲出家门。

从那时起，马硕的手机就再也没安静过，不断有爱心人士给他打电话表达献血的愿望。尽管真正符合献血要求的人极少，但大伙儿的热心让马硕十分感动。

21日下午，小罗来到潞河医院血液科，成了第6位成功为何莉莉献血的志愿者。其实一天前，这个31岁的小伙子就曾来过一次，但因熬夜导致血液中转氨酶偏高，没能通过筛查。“我回家好好睡了一觉，再去检测，终于通过了！”小罗的语气轻描淡写：“人都有碰到困难的时候。互相帮助是应该的，没多大事儿。”

在朋友圈发出的第40个小时，1200毫升“熊猫血”终于备齐了！首批血液在当晚输入何莉莉体内。很快，她就从深度昏迷中苏醒过来，眼下虽未完全脱离生命危险，但情况已大为好转。

在看护母亲的间隙，马硕特意来到通州万达广场的流动献血车，捐献了400毫升血液。“不知道怎么表达对好心人的感谢，我想用献血的方式回馈社会。”他说。

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