12月22日，北京市土地市场再次开闸，有5宗用地挂牌。在其中，有4宗都是共有产权房，且3宗位置都在城六区内。这也将共有产权房的单价刷到了新高——包括精装修费用在内每平方米4.3万元。

4宗用地中，有两宗都在丰台区花乡白盆窑。公开信息显示，北京市丰台区花乡白盆窑村两宗居住用地，出让宗地居住建筑规模全部用于建设“共有产权住房”。销售价格43000元/平方米（含全装修费用）。从地图上看，这一带前往中关村科技园丰台园只需要骑行5分钟左右，又有轨道交通线。在很多购房人眼中，这一区域属于位置相当不错的地块。

朝阳新供应的一宗共有产权房用地，周围此前也出过自住房项目。公开信息显示，朝阳区豆各庄乡水牛坊村1306-635地块R2二类居住用地、1306-636地块A8社区综合服务用地挂牌，其中出让宗地居住建筑规模全部用于建设“共有产权住房”，销售价格36000元/平方米（含全装修费用）。

好地段的房源价格不便宜，便宜的房源位置都在郊区。在昨日挂出的地块中，惟一一宗单价“1”字头的项目位于密云。公开数据显示，密云区河南寨镇MY00-0302-6012地块R2二类居住用地国有建设用地挂牌。这宗地块四至为：东至规划支十六路东侧道路,南至规划支十六路南侧道路，西至规划支十四路，北至规划支十六路北侧道路。和朝阳、丰台地块一样的是，密云这宗出让地块的居住建筑规模全部用于建设“共有产权住房”，销售价格只有15000元/平方米（含全装修费用）。

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