丰台区新发地市场附近一银行门口近日发生抢夺案件，事主吴女士的31万元现金被抢。北京警方辗转本市房山、河北保定、石家庄三地将27岁嫌疑人马某抓获，并起获被抢赃款30.9万余元。

12月19日15时许，市公安局接事主吴女士报警称，当日下午自己独自一人驾驶电动车准备将32万元营业款存入银行，刚到门口准备停车时，一男子突然冲出将其手中装现金的黑色手提袋抢走，现场散落1万元，共计被抢现金31万元。

警方迅速成立专案组开展案件侦破，随后确定了嫌疑人体貌衣着特征，通过运用“大数据”手段开展深度研判分析，最终确定马某具有重大作案嫌疑，并逐步描画出了马某案后潜逃至本市房山区、河北省保定市、石家庄市三地的活动轨迹。专案组立即部署警力连夜前往石家庄开展抓捕工作。21日8时50分，在当地公安机关配合下，最终将嫌疑人马某抓获，起获被抢赃款30.9万余元。

据马某交代，今年年初他带了十几万元从河北来京做生意，但赔光了，想着抢一笔，把本钱“赚”回来。他发现新发地市场很多商户会将当日的营业款存入银行，于是就在市场附近的银行门口和存取款机附近踩点和寻找作案目标。这次抢走的31万元仅吃喝花费了不到一千元，还没来得及“挥霍”，便被警方抓获。目前，嫌疑人马某已被丰台分局依法刑事拘留。

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