记者12月22日从北京市智慧小区建设工作会上获悉，北京市首批12个小区已签署协议建设智慧小区示范项目，已先行试点建设3个智慧小区。根据计划，2018年还将建设100个智慧小区。

智慧小区将与小区有关的政府职能、物业管理、业主服务、区域经济信息通过智慧小区信息化平台融为一体，采用信息化、物联化、智慧化等前沿科技，将小区中涉及到的政府职能、物业管理和服务及社会服务资源，进行全方位整合和充分利用，既为小区的和谐、安全、便捷提供可持续发展保障，也为智慧城市建设提供基础的服务单元。

2017年6月20日，北京市智慧小区建设正式启动。此后，市住建委在各区申报的基础上，确定了12个智慧小区示范项目，其中顶秀青溪、瑞普小区、石园北区作为3个试点先行建设。

记者获悉，目前顶秀青溪小区已实现物业收费管理、机电设备运维管理、物业服务管理的平台化运行；正在建设停车自助缴费、车牌识别、智能门禁、安防联网、物业ERP、房产服务平台。瑞普小区已实现物业服务管理、机电设备运维管理的平台化运行；正在建设机电设备管理、停车自助缴费管理、立体停车库、人脸识别门禁、物业增值服务系统。石园北区正在建设智慧养老、机电设备运维管理、物业“商业圈”、智能门禁。

其它示范小区也在逐步对接北京市智慧小区服务平台和相应APP，并按照业主、物业需求，逐步丰富服务功能，为居民带来更为智慧、便捷的生活。

除了这3个先期建设的智慧小区外，剩余9个示范项目为：专家花园、真武庙二条10号楼、欣六园、方南家园、北辰世纪村、北辰拂林园、北辰福第、林肯公园、金汉绿港家园。

值得一提的是，北京市智慧小区服务平台的政府端通过基于地理信息的小区可视化管理平台，能实时查看小区内人口信息、地理信息、建筑信息、设施设备信息、社会服务信息、社会治理信息等，目前已实现对顶秀青溪公共区域远程可视化监管及瑞普小区、石园北区的信息采集。

据介绍，2018年，北京市住建委计划在完善首批12个智慧小区示范项目的基础上，再逐步建设100个智慧小区项目，尤其将加快老旧小区的智慧化建设。

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