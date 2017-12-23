人人都有户口簿，可您知道写“户口簿”三个字的人是谁么？12月22日，故宫博物院在武英殿专门为写了这三个字的著名书法家刘炳森举办展览。

刘炳森1937年8月生于上海，祖籍天津武清。1962年夏，刘炳森毕业于北京艺术师范学院美术系中国画山水科本科，同年秋入故宫博物院工作。早期，他从事古代书法绘画一级藏品的临摹复制、修复和研究工作，曾复制长沙马王堆西汉帛画、山东金雀山帛画、宋人册页《巴山下峡图》《山腰楼观图》等。中年以后，刘炳森的大部分精力集中在书法的创作与研究方面。

与大多数书法家作品展不同，刘炳森的作品展更接地气儿，几乎每一位北京人都见过他的“字”。展厅里，陈列着一本户口簿，枣红色封皮上写着金色的“户口簿”字样。这是1974年，他受北京市公安局之托为本市居民户口簿封面书写隶书“户口簿”三个字。从此，持有北京户口的人都“有”了他的字。

由于写的匾额、题字多，刘炳森还在上世纪九十年代中期专门写了文章《北京的新牌匾和简化字》，作文纸上留下了他用红笔修改批复的痕迹。而北京银行、中国民生银行等牌匾均出自刘炳森之手。

展厅里，还展出了一柜子名片大小的银色方块，密密麻麻地排满方块字。这是上世纪八十年代初，刘炳森为上海印刷技术研究所书写照相排字机用的我国现行汉字隶书字样，累计近7000字。这套字样就是今天电脑字库中的“华文隶书”字体。

12月22日的开幕式上，刘炳森夫人作为家属代表，将珍藏多年的刘炳森创作的书法珍品，包括《隶书〈古诗十九首选二〉》《隶书苏东坡词〈水调歌头〉》《楷书陆放翁诗》《楷书“情系漓江山与水，寿同黄岳白和松”对联》《草书李白诗〈早发白帝城〉》无偿捐赠给了故宫。

展览将持续到明年8月，观众可凭故宫门票参观。

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