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欢乐冰雪季开幕 除春节外15岁以下免费入场

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发布时间： 2017-12-23 14:05:01来源： 千龙网

千龙-法晚联合报道（记者 徐邦印）今天（23日），第九届鸟巢欢乐冰雪季拉开试运营大幕，率先开放主场嬉雪乐园。滑冰、冰壶、冰滑梯、雪地自行车、雪地足球、冬季两项、雪圈广场等十余项冰雪体验项目欢乐亮相。记者了解到，本届冰雪季平日门票120元，周末及节假日门票160元；除春节期间外，15周岁（含15周岁）以下青少年可凭有效证件免门票入场。

冰雪季每日开放时间为10:00-18:00，将持续至2018年3月初。其间，备受期待的鸟巢附场滑雪区也将正式对外营业。

今天上午，记者在鸟巢看到，场馆内部已经变身成为一座巨大的冰雪乐园，大批市民陆续走进场馆体验各类冰雪运动，其中以家庭为主，小朋友更是现场的主角。

此外，雪地足球、雪地自行车、雪地冰球、雪地CS等项目，趣味性强、互动性高，同样适宜团体共享。冰壶、冬季两项、儿童单板等项目则让孩子们提前感受冬奥运动的魅力，八百平米标准真冰场让滑冰爱好者尽情感受室外滑冰和冰上碰碰车的乐趣。

为了提高孩子们对冰球等运动的热情，一支特别的队伍——北京小女冰U8队还在冰雪季现场呈现了一场精彩的冰球表演赛。

作为国家体育场自主策划的标志性全民健身活动，鸟巢欢乐冰雪季已成功举办八届，深受人民群众喜爱，吸引超过160万人次参与，并已成为北京市冬季具有代表性的体育文化品牌，对于促进冰雪运动普及和发展、助力3亿人参与冰雪做出了积极贡献。

（责编：tibet）

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