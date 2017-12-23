千龙-法晚联合报道（记者 周超）昨天（22日），2019北京世园会第二次中华园艺展示区省区市展园方案专家评审工作会举办。8个省(区、市)的展园方案发布，其中雄安新区部分将以名为“镜池”的白洋淀风光来展现北方湿地景观，唤起游客对水环境污染问题的重视。

此次评审会上，贵州、上海、陕西、吉林、青海、河北、新疆、浙江等8个省(区、市)的展园方案在评审会上发布。国际园艺生产者协会副主席、国家花卉工程技术研究中心主任张启翔教授表示，这些参评方案将自然风光融入方寸天地之间，融合民俗与人文，浓缩展现了各地多彩风貌，创意设计比比皆是。

其中，上海展园以“云”为题，整个园区分“云阶”“云裳”“云岗”“云巢”“云坞”“云影”等地形高低起伏、造景手法各异的区域，体现了精致的海派风格；新疆展园设计主题为“丝路新曲 多彩绿洲”，组合天山天池、民居回廊、坎儿井、葡萄廊架、瓜果植物等地域元素，展示了丝路文化交流、丰富的地形地貌与东西方文化的交融；河北展园主题为“印·冀”，取名“燕赵和园”，通过塞罕坝、雄安新区、太行山的风景展示，展现人与自然和谐发展的新格局。其中，雄安新区风采部分，将以名为“镜池”的白洋淀风光来展现北方湿地景观，唤起游客对水环境污染问题的重视。

据悉，北京世园会中华园艺展示区筹备顺利，世园会国际、国内园区已具备进场施工条件，各省区市和港澳特区室外展园设计方案评审通过后，可随时进场施工。

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