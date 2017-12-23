“低于市场价拍卖，不限购，不需要购房指标。”近日，一则“法拍房可不限购”的消息从个别经纪人口中传出。按经纪人的说法，外地法院拍卖的北京房产无需执行限购。“法拍房”真的内外有别？记者求证，并不存在本地法院和外地法院之分，北京“法拍房”均纳入限购范围。

传言：不限购的房子来了

“低于市场价60多万拍卖，不限购！”这两日，一则以“不限购”为宣传噱头的二手房消息从经纪人处传出。经纪人推荐，位于三环的某二手房小区，刚刚出了一套由法院竞拍的两居户型，不限购，也不占用购房指标。有意向的买家仅要交纳38万元的保证金，就可以参与竞拍，380多万元的起拍价要比市场价足足低出60万元。

“目前纳入限购范围的是北京法院拍卖的房产，但这套可不是北京法院拍卖的。”按照经纪人的说法，北京关于“法拍房”的限购政策只能限定北京地区法院查封后拿出拍卖的房产，外地法院查封的北京地区房产是没有纳入限购范围的，无需购房资质即可办理过户，“说白了，4·27的政策不适用。”

法官：竞拍仍需审核资质

经纪人口中的“4·27”政策，指的是关于“法拍房”的限购新政。今年4月27日，北京市出台规定，法院竞拍房产正式纳入北京市限购政策范围内，法院在公开发布的拍卖公告中应明确，竞拍方为自然人的，其家庭或个人应符合本市限购政策，否则将不予办理产权登记手续。

在淘宝的司法拍卖网络平台上，记者找到了不少由外地法院公开拍卖的北京房产。比如，正在进行中的位于朝阳区广渠路28号院211号楼3单元204的房产，167.6平方米，起拍价1371万元，由河北省石家庄市中级人民法院变卖。再比如，位于朝阳区北苑路172号院17号楼25层2501的房产，151.69平方米，起拍价960万元，由天津市第二中级人民法院变卖。

这样的“法拍房”真的不限购么？记者按照公告显示电话咨询了石家庄市中级人民法院的万法官，万法官肯定地表示，这套房产同样需要竞买人具备符合政策规定的购房资质，并不存在“不限购”一说。

提醒：资质不符无法过户

如果购房人在没有购房资质的情况下参与了竞拍，结果会怎样？记者就此询问了专家。

据介绍，根据“法拍房”的竞拍规则，在正式竞价前，竞买人都需缴纳一定金额的保证金，通常是起拍价的10%左右。以上面那套广渠路28号院的房产为例，规定的保证金为138万元。如果竞买人在竞买成功后因无购房资质而反悔不买，保证金不予退还。即使竞买人依然坚持购买，但因不具备资质无法完成购房资格核验，则无法办理产权登记手续。

（责编：tibet）