今天（23日）上午，中考英语听说机考首次举行。根据北京教育考试院安排，首次考试共分6个场次进行，每场考试需提前40分钟开始备考，考试时长为30分钟。

与高考不同的是，中考的计算机考试增加了“口语”环节，因而也备受关注。据了解，听说机考中涉及到“说”的部分共有3道题型，分别是“听后回答”、“听后转述”和“短文朗读”。“考前最怕‘听后转述’了，不过今天比模拟的简单多了。”上午9时刚过，首场考试结束的考生陆续走出考场，走出二中分考点的一名男生长舒了一口气。据考生回忆，“听后转述”与“听后记录”题型相承接，在听完两遍录音完成留有空白的记录表之后，考生会听到第三遍录音，之后完成转述，“其实听了两遍之后基本上就已经都记下来了。”不少考生反映，首场考试的“话题”也很熟悉，记录和转述涉及的是“兴趣班”话题，最后的短文朗读则讨论的是与传统文化相关的“春节”话题。

北京新东方优能中学英语资深教师马玉玲介绍，从上午前两场的考试来看，考题十分接近初中学生生活，以校园生活和传统文化内容为主，都在学生的备考范围内。“考前，学生相对比较担心其中的转述题和朗读题。但本次考试中，转述题逻辑性强，学生根据以往的练习和考试策略，就可以顺利完成。朗读题则与教材和中考作文话题相关，不会让学生觉得过于陌生。”

这次考试也为考生未来的备考提供了参考。马玉玲认为，从出题内容来看，考试题目以初中学生能接触到的校园生活为主线，同时加入了这两年在英语考试中经常出现的中国传统文化板块。她建议，学生未来还是要关注课本，关注学校生活，关注社会热点、传统文化等话题。

具体到各个题型的练习上，马玉玲表示：“听后选择”题型，与老中考听力难度基本持平，学生保持正常频率练习即可；在练习“听后回答”题型时，考生须重点训练自己采集到所有关键信息的能力，但要注意在回答过程中避免语法错误。练习“听后记录”并转述信息题型时，学生首先要以最快的时间，把信息填全填准，然后再根据听到的内容，逐条叙述清楚。在朗读题型上，马玉玲提醒，考生拿到试题之后，不要紧张，首先要快速浏览文本信息，了解文本大致内容；在阅读过程中，不要过于追求速度，不要受考场其他考生的干扰；平时练习时，可选取教材中的课文或者中考优秀话题作文作为练习素材。

根据日程安排，2018年1月19日8点30分起，考生可进行考试成绩查询。据了解，在中考报名时，考生已经选择了是否参加两次考试。第一次考试取得满分成绩的考生将不能再参加第二次考试，第二次考试将于2018年3月24日举行。届时将取两次机考最高成绩与笔试成绩一同组成考生的英语科目成绩计入中考总分。

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