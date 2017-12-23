天津北方网讯： 一男子行李中带3把弹弓上高铁列车被查出，竟耍花活又将弹弓藏在棉服帽子里，欲蒙混过关，结果被高铁于家堡站安检员抓个正着。

昨天6：20，高铁于家堡站进站口安检员在对C2582次高铁列车进站旅客进行安全检查时发现，一名30多岁男子携带的行李中有疑似弹弓的物品。当对其行李开包检查时，发现其行李中带有3把弹弓。男子立即表示，他并不知道铁路进站乘客不允许携带弹弓，他称立即将弹弓送回家。随即，他拎起行李出了站。十几分钟后，该男子返回车站重新安检。此次，安检员并没在他的行李中发现弹弓。但是该男子却显得神情慌张。经验丰富的安检员立即用专用工具对男子进行检查，最终在他棉服的帽子内发现了3把弹弓。

该男子承认，谎称回家送弹弓是耍花活，他走出高铁站后，就直奔站外的一无人角落，把行李中的3把弹弓取出，藏在棉服帽子里，以为这样可以骗过安检员手中的仪器，但他没注意，这一幕恰好被摄像头拍到。车站民警和安检员对该男子进行了批评教育，男子承认错误并将弹弓交给车站民警。

高铁于家堡站工作人员表示，在新修订的《铁路进站乘车禁止和携带物品目录》中增加违禁品种类和规定更加严格，旅客如不清楚携带物品是否属于违禁品时，可提前上网查询相关规定，也可向车站执勤民警、安检工作人员现场咨询。(“津云”新闻编辑曲璐琳)

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