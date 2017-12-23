12月31日，有着52年历史的中科院植物研究所北京植物园温室将暂时关闭。2018年，植物园温室将重新修缮，如果进展顺利，预计到2019年春季，新温室会同市民见面，届时展览条件会有所提升，世界各地的奇花异草数量也会增加。现在，温室内还保存有朱老总当年捐赠的西藏虎头兰、上世纪五十年代印度前总理尼赫鲁赠送给毛主席和周总理的国礼菩提树等珍贵植物，此外还展示有将近1300种从世界各地收集来的植物，品种超过2000个。到明年元旦还有一周时间，大家还可以再去这个温室看看，找找旧时的记忆。

中科院植物研究所北京植物园，位于香山南辛村20号，与北京市公园管理中心下属的北京市植物园分别在香山路的南北两边。因此，中科院的北京植物园也被称为“南植”。两家植物园在1956年最初建立时本属一家，是我国唯一经国务院批准并拨专款建设的植物园。南植更加偏向科研支撑，多年来，为科研事业的发展和成果转化提供了很多重要资源。

52年老温室窄小陈旧

1964年，“南植”温室开始建设，在这之前，植物园内也有一个木质结构温室，已远远满足不了科研需求。1965年，建成之后的温室投入使用，总面积约为2300平方米，尽管在当时是最“现代化”的大型建筑，但50多年过去了，主体结构已经颇为老旧。记者看到，窗框上锈迹斑斑，多数设备已经不能再用，室内温度也没有想象的那么高。目前，温室分成棕榈室、王莲室等13个独立展室，每个展室内都还满满地摆放着各类植物。植物们在蓝天下舒服地晒着太阳。

春秋两季，是游客参观植物园的高峰期。到了冬天，温室里的游客会少很多。能在冬天来的，都是一些老客人。记者在温室内遇到一位来写生的老人，她正在用铅笔画龟背竹。老人说，温室是个好去处，尤其是冬天，既有很多植物，又暖和人又少。她希望，改建后能再增加些植物。温室内，经常有专门来拍摄植物的摄影爱好者。其中一位带着长焦镜头、单反相机的老人说，温室的确太老了，应该重建，但希望建设期间能妥善保护好这些热带植物。

工作人员告诉记者，由于温室面积较小，条件太差，目前还有很多珍稀植物没能放进温室展示，随着新温室的落成，会有根本的改变。对于现有植物的保护，他们已经制定了周密的保护方案。盆栽植物将会挪到临时建设的占地大约3000平方米的大棚里集中保护，预计在明年3月份气温转暖以后开始搬运。对于不能移栽的大型树木，园方也会在原地搭建保护和保温设施。

珍贵兰花菩提树均安在

温室里最著名的植物，也是最有文化内涵的树种，就是尼赫鲁赠送的“菩提树”。这棵是1954年他访华时赠送给毛主席和周总理的国礼，是从当年释迦牟尼悟道的那棵大树上取下枝条繁殖而成。当年赠送此树时，植物园还没有这座温室。温室建成后，这株菩提树就被挪过来了。

老旧的设施记录着温室的年代。目前温室里以水泥展示台为主，适合灵活展示盆栽植物，比如朱老总当年赠送的兰花等。虽然经过动荡年代的损耗，但目前仍然保留下来一些，待条件合适时，会一并向公众展出。工作人员说，改建后会把温室内部有些地面挖低，形成一些高低错落的自然景观，当然，以前的传统展示台也会保留一部分，除了出于保护历史的考虑外，现在颇受年轻人喜爱的小盆多肉植物、食虫植物更适合放在展示台上近距离观赏。

明年入冬前建成主体

菩提树属于高大乔木，在热带可以生长到十几米高。目前展示菩提树温室的最高处只有6米，已经影响到菩提树的正常生长。工作人员介绍，未来的温室将会普遍增高2米左右，按照不同展室，从6至10米不等，这已经是香山地区建筑物规定高度的上限。

现存的温室历经沧桑。1969年前后，植物园曾被取消建制，温室也改种蔬菜。1972年，在周总理的关怀下，植物园才恢复建设，但温室的建筑虽然还在，里面的植物已经所剩无几。目前温室内的大多数植物，都是1972年以后引种进来的，而菩提树等珍贵植物的失而复得，更是有很多感人的故事。几十年来，随着逐年引进植物，目前的温室已经无法容纳，因此从前些年开始植物园就已经筹划改建。

工作人员坦言，要完成旧结构的拆除、主体结构的修建、设备安装调试和安全验收等大量工作，而且要在天气转冷前，将数千盆植物陆续搬回新家，给改造工程的效率和质量提出了很高的要求。工作人员最后表示：“虽然大家对新温室充满了期待，但因为修缮经费需专款专用，室内布展设计和造景还需争取其他经费，也期待有社会力量的介入。尽管面临诸多困难，但是我们也将不忘初心，不辱使命，传承并利用好前辈们留下的宝贵财富，为植物提供更好的保育场所，为科研提供更好的资源，也为市民提供一个更加舒适的休闲环境。”

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