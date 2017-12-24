档口的色彩、样式有了更生动的设计，价签的样式也根据所卖物品设计得生动形象……拥有17年历史的朝内南小街菜市场经过半年多的升级改造，近日新装亮相，成为居民身边的生活美学院。

据菜市场升级改造策划方之一、北京市城市规划设计研究院赵幸介绍说：“朝内南小街菜市场本次改造涉及基础设施改造、管理规范、视觉提升、丰富功能等几个方面。在硬件方面，地砖重新铺设，市场进行了整体清洁及粉刷，各个摊位也进行了贴面美化及台面的重新制作，还建设了无障碍设施，安装了监控设备，使菜市场更加安全。在功能上，菜市场在原有日杂、药品售卖、缝衣修边的基础上增加了家政、洗染、维修、专卖店、末端配送、休闲娱乐、理发等功能，为居民提供全面的生活服务。”

北京青年报记者了解到，在视觉方面，本次改造过程中，设计师为菜市场设计了多彩的LOGO、与菜市场氛围相匹配的招幌、趣味的楼梯侧墙、利用下厨房二十四节气海报和丰富的菜谱让菜市场充满设计感，菜市场小小摊位的日常也变得更加有趣。

“现在北京的老菜市场越来越少了，我们也是希望能把这个老菜市场保留下来，做一些跟胡同生活相关的人文底蕴的挖掘工作，一开始很多摊贩不理解，‘一个菜摊子有什么可打扮的’，但是后来慢慢做工作，才有了现在的成果。以后我们还将把地下一层的900平方米空间利用起来，计划打造一个无人超市，居民扫码就能购买。菜市场门口的小空地还将建设微空间，为居民提供服务。”朝阳门街道办事处副主任李哲说。

探访

朝内南小街菜场添艺术范儿

朝内南小街菜市场位于东城区朝阳门街道朝阳门内南小街127-1号，这个有着17年历史的老菜市场，早已彻底融入朝阳门居民的生活，老街坊们到这里光顾已经变成他们的生活习惯。而新装亮相的菜市场，经由设计师精心打造，增添了不少艺术范儿。

菜市场入口处的白墙上，艺术家专门绘制了一辆老二八式自行车，车筐里装着丝瓜、西红柿、茄子、胡萝卜，后座上还放了一大捆白菜，似乎在提醒人们这个菜市场承载着的过去的记忆。踏进菜市场大门，浓郁的瓜果香迎面扑来，苹果、香蕉、橘子、提子、车厘子……各种水果在档口里整齐地码放着，每个档口的底部都张贴了二维码可供扫码支付。有的水果档口还做了精心布置，档口沿儿上挂了长溜的橙子，每个橙子上都张贴了一个表情包，显得十分俏皮可爱。

在一个干果铺子前，瓜子、花生、柿饼、松子、碧根果，各类干果在木格子里堆成了一座座小山，上面插着手掌大的各类干果实物图，为货品的呈现增添了一份情趣。老板娘身后的墙上，莲子、红豆、绿豆、红枣盛在透明罐子里，隔着色差高高地垒了五层，装饰着整面白墙。

水产铺子更是被装点成了一个充满童趣的世界，铺子上方，一条条剪纸鱼被装进了透明的气球里，就像鱼儿游进了自己吐的泡泡中。肥美的黄花鱼静静地躺在金色的相框里，远远看去成了一幅画。档口台面外，贴满了红色的剪纸鱼。鱼缸里，虹鳟鱼、罗非鱼、鲈鱼在悠闲地游来游去，鱼缸上夹着的小卡片介绍了每种鱼的习性、吃法、注意事项，这里正在被打造成一个博物课堂，专门供小朋友们来学习。

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