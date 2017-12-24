12月23日8点半，北京市17个考区、220个考点、532个考场迎来了参加中考首次英语听说机考的考生。北京青年报记者通过采访考生了解到，2017年中考英语听说机考题目“比较简单”，考题注重校园生活。考试成绩2018年1月19日起可以查询。

中考听说机考与高考不同的是，中考的计算机考试增加了“口语”环节，涉及到“说”的部分共有三道题型，分别是“听后回答”“听后转述”和“短文朗读”。昨天9点，北青报记者在北京市第二中学分校考点看到，第一批参加中考听说机考的考生陆续走出考场，大家神情都比较轻松。

对于考试难度， 刚刚走出考场的北京二中分校张同学告诉北青报记者：“考试题目比较简单，听后记录题是关于报兴趣班的一段话，让我们填写单词，共五个空，但是填的单词都特别简单，类似book、math等词”。“考前最怕‘听后转述’了，不过今天比模拟的简单多了，转述特别简单，两遍基本上就记下来了。朗读40～50秒能读完，听力也比较简单。”另一位走出考场的男生说。

学而思中考研究中心张子阳老师表示，今年中考英语听说考试的题目整体比较简单，贴近生活。张老师建议，学生在平时的生活中要注重朗读。对于考题题型中出现的“听后转述”，他建议学生们注意转述的过程要点与要点间的连接词，过渡要顺畅，不能有语法错误，注意人称和三单变化。此外，“听后转述”的题材选择一般比较偏向学生生活，比如郊游、校园生活、家庭生活、兴趣爱好、节日等，因此学生应该多注意这方面的练习。

北京新东方优能中学英语资深教师马玉玲也表示，从出题内容来看，考试题目以初中学生能接触到的校园生活为主线，同时加入了这两年在英语考试中经常出现的中国传统文化板块。她建议，学生未来还是要关注课本，关注学校生活，关注社会热点、传统文化等话题。

2018年1月19日8点30分起，考生可进行考试成绩查询。据了解，中考报名时，考生已经选择是否参加两次听说机考。值得注意的是，第一次考试取得满分成绩的考生将不能再参加第二次考试，第二次考试将于2018年3月24日举行。届时，将取两次听说机考中的最高成绩与笔试成绩一同组成考生的英语科目成绩计入中考总分。

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