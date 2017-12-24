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天津北方网讯： 11:00，位于南开区南丰路上的国安社区门店，身穿红色冲锋衣的孟泽骑着电动车准时出发了，他来到华育里小区，小心地从保温箱里取出一份午餐，抱在怀里爬上楼，按响了王大爷家的门铃。孟泽就这样每天都为住在附近的老人送去热乎乎的午餐。

国安社区是“线上+线下”的一站式共享平台，主要服务于社区和居民。国安社区驿站既有别于普通便利店，也不同于公益组织，是一种新型的社区服务载体。居民在家门口就能享受到各种服务：柴米油盐的社区购物、亲子养老的社区生活、象棋大赛等社会活动、志愿帮办等公益服务。

在驿站中，这些穿着红色冲锋衣的工作人员被大家亲切地称为“国安侠”，他们穿梭于街道社区，成为百姓身边的贴心人，不仅为老年人提供免费送餐等志愿服务，还将点滴关爱和温暖汇聚在大家身边。这样的爱心故事每天都在发生。

年近六旬的王树梅大娘发现老伴儿突然晕倒在地上，自己也没力气扶，紧急时刻就给“国安侠”直接打电话，他们迅速赶到现场，先将大爷扶上床，又叫来120救护车，把大爷送到医院。

在社区里，大爷大妈会把“国安侠”的名字、电话号码写在小本子或小卡片上，然后放在家里的电话机旁，以备不时之需。“国安侠”成为随叫随到的爱心使者和值得托付的知心人。

不久前，刘秀芹的“闺蜜”毛大娘住院了，刘大娘一直惦记着想去看望，但自己又走不动，就委托给了“国安侠”。他们把刘大娘的祝福录成视频，“我下楼也不方便，让小伙子替我跑一趟，就是想看看你！”在医院，毛大娘看到视频很感动，又录一段视频，“你腿脚不方便，也别惦记着我，你也要多注意身体！”此刻，真切的问候通过“国安侠”的传递而更加温暖。

热爱社区、扎根社区、服务社区，目前，国安社区在天津已有35家驿站，遍布市内六区和滨海新区。便民餐、水果、蔬菜、粮油、米面等都是免费配送，而且没有起送价限制。驿站24小时不停歇，不仅满足老年人的日常需求，还为他们提供无偿帮助，正是长期以来建立的相互信任，让整个社区生活更加快乐暖心。

重阳节，为老年人送去祝福；儿童节，给小朋友带来快乐；紧急时，一个电话随叫随到；困难时，真情融入让社区更有温度。

柴米油盐的杂事儿、求医问药的琐事儿、不好解决的难事儿……在社区里抬头找一找，爱心驿站就在身边。打开小本子，拨通号码，“国安侠”很快就来到你面前。

作为国安社区在天津的首个驿站的首批“国安侠”，杨瑞泽告诉记者，每天身着红色冲锋衣，在街道社区里穿梭，虽然每天忙碌，事儿杂、活儿多，但是能做点好事儿，心里很甜，得到了社区居民的认可，这是我们最大的幸福。

在过去的365天，总有一些温暖让我们感动至深。在寒冷的冬天，24小时的社区驿站，热心真诚的志愿服务，近800名“国安侠”的忙碌穿梭，让大家感受到一股股暖流涌上心间。（“津云”新闻编辑侯静）

（责编：tibet）