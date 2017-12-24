用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 国内 > 正文

除夕火车票1月17日就能买 可通过网络电话订票

T-
T+
评论 收藏打印
发布时间： 2017-12-24 09:04:27来源： 北方网

天津北方网讯： 2018年春运火车票预售时间表出炉，2018年铁路春运将从2月1日拉开大幕，到3月12日结束。火车票预售期恢复至30天，2018年1月3日开抢春运首日火车票。

2018年春运时间总共40天，即春节的前15天以及春节后的25天。从日历上看，年前2月1日就是春运首日，在1月3日可通过网络、电话订购这一天的火车票。而2018年除夕(2月15日)当天的火车票，1月17日就可购买。还有几个重要的抢票节点：1月16日可以通过网络、电话购买2018年情人节当天(2月14日)的火车票，1月18日可通过网络、电话购买大年初一(2月16日)的火车票，1月19日可购买大年初二(2月17日)“姑爷节”的火车票。当天不少人都会选择回娘家，预计该日也会迎来一个出行小高峰。

依据本市铁路出行特点，预计腊月二十三开始客流将明显激增，1月10日开售腊月二十三(2月8日)车票，购票高峰期正式开始。年前购票最火的日子将出现在腊月二十七到二十九，相对应的购票时段为1月14日到1月16日。节后购票高峰期出现在大年初五(2月20日)到大年初六(2月21日)，可在1月22日及23日这两天通过网络、电话订票。（“津云”新闻编辑侯静）

（责编：tibet）

我要留言

  • 高清美图
  • 微博互动
    • 用户名密码注册
    切换账户
    发表评论
    全部评论我的评论
    最新最热

    推荐阅读

    • 外媒：印军在达旺建大型着陆场
    • 达赖集团行将“崩盘”五大征兆
    • 十个词就能读懂“西藏2015”
    • 快过节了西藏僧人感受到了热乎乎的关怀
    • 中尼关系要发展 无需看他人脸色

    本网独家

    本网热图

    歌舞影视

    专题推荐

    • 治国理政进行时
    • 老西藏精神
    • 尼玛嘉措：红军走过的地方
    • 亚格博：形色藏人
    中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
    返回首页

    关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

    中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

    中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

    E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

    广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1