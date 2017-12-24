天津北方网讯： 2018年春运火车票预售时间表出炉，2018年铁路春运将从2月1日拉开大幕，到3月12日结束。火车票预售期恢复至30天，2018年1月3日开抢春运首日火车票。

2018年春运时间总共40天，即春节的前15天以及春节后的25天。从日历上看，年前2月1日就是春运首日，在1月3日可通过网络、电话订购这一天的火车票。而2018年除夕(2月15日)当天的火车票，1月17日就可购买。还有几个重要的抢票节点：1月16日可以通过网络、电话购买2018年情人节当天(2月14日)的火车票，1月18日可通过网络、电话购买大年初一(2月16日)的火车票，1月19日可购买大年初二(2月17日)“姑爷节”的火车票。当天不少人都会选择回娘家，预计该日也会迎来一个出行小高峰。

依据本市铁路出行特点，预计腊月二十三开始客流将明显激增，1月10日开售腊月二十三(2月8日)车票，购票高峰期正式开始。年前购票最火的日子将出现在腊月二十七到二十九，相对应的购票时段为1月14日到1月16日。节后购票高峰期出现在大年初五(2月20日)到大年初六(2月21日)，可在1月22日及23日这两天通过网络、电话订票。（“津云”新闻编辑侯静）

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