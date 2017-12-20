海尔印度浦那工业园生产线上，当地工人正在组装冰箱。

本报记者 苑基荣摄

从印度腹地德干高原的西部城市浦那向东驱车一个多小时，一片工业区展现在眼前，其中，三座大型厂房就是海尔印度浦那工业园。从2004年初进入印度市场，到2007年在当地设厂，从推出本土化产品，再到工业园投产和互联工厂建立，海尔印度已经成为一张亮丽的名片。

第一家实现本土化生产运营的中国家电企业，为当地创造3300多个直接就业岗位

今年11月，海尔印度浦那工业园再次扩建投产。“新厂房在原厂房的北面，建筑面积扩至17.5万平方米，家电年产能达到380万台。工业园投产后，产品品类将从冰箱扩展到洗衣机、空调、热水器、电视等，共计8条各类生产线。”海尔印度公司总经理宋玉军对本报记者表示。

这是继2007年海尔收购浦那工厂、2015年浦那工厂二期项目之后，海尔“印度制造”的又一次升级。宋玉军说，这将为印度新增2000多个就业岗位，加上原来的1300名工人，海尔印度浦那工业园为当地创造3300多个直接就业岗位。

今年1—10月份最新市场数据显示，海尔洗衣机在印度市场的销售额同比增长45%，高于行业平均水平5倍；海尔空调当地销量增幅高达80%，是同行业增幅的5倍；海尔在电商渠道的产品销售增幅达到198%。

海尔印度浦那工业园投产后，海尔冰箱在印度进口比例从100%降至4%；海尔空调在印度80%的订单实现“自给自足”，海尔成为中国家电在印度第一个实现本土化的企业。宋玉军表示，目前工业园生产的很多产品未下线就已售罄，有200多万个订单在工业园“排起了队”。产品除当地销售外，海尔印度的产品还将出口至南亚、中东、非洲、大洋洲、南美洲等地区。

过去从中国进口，产品到达印度需要30天海运的航程，宋玉军介绍，现在印度用户只要在家轻点鼠标，就可以从印度浦那的海尔工业园预订整套家电。

认真调研当地市场特点，找准消费者习惯和痛点

2004年海尔初涉印度市场，面对着复杂和独特的市场环境，困难可想而知。如何找出适合印度市场的最佳解决方案成为当时海尔最大的挑战。海尔秉持在主流市场创造主流品牌的全球化理念，采用“三位一体”本土化运营模式开启了在印度的创牌之路。

2007年建厂时厂房建筑面积仅3.6万平方米、设计产能30万台，只能生产一个型号的冰箱。海尔印度浦那工业园厂长胡少峰对本报记者说，为了打开局面，站稳脚跟，海尔认真调研印度市场特点，找准消费者习惯和痛点。

宋玉军说，调研发现，所有印度冰箱都是冷冻在上层，但印度食品只有素食和非素食之分，其中较高比例的印度人都是素食主义者，古吉拉特邦等邦甚至达到95%，即便非素食者，80%食品也来自素食食材。这意味着印度人使用冰箱90%的用途是在冷藏，而冷冻在上意味着需要经常弯腰取食品，很不方便。针对这一特点，海尔推出冷藏在上面的“不弯腰冰箱”，立即引爆印度冰箱市场，现在其份额达到行业71%，成为印度市场的“爆款”，并且在2015年获得了印度冰箱类产品“年度产品奖”。

除了“不弯腰冰箱”，海尔还推出受当地人喜爱的玻璃门冰箱、花色冰箱等。根据市场调研，海尔针对印度消费者进行了各种创新。印度家庭供水不稳定，海尔推出“零水压”洗衣机，无需水压洗衣机也可以洗涤。

印度雾霾大，海尔推出能清除PM2.5的空调，不但能防雾霾，还可以除甲醛。印度多数家庭用电环境不稳定，洗澡时漏电事故频发。海尔通过防电墙电热水器率先打开印度市场，受到消费者欢迎。

从无到有，从小到大，一个中印经贸合作的缩影

“2007年加入海尔，我经历了海尔印度工厂的各种变化，从10年前每天生产几百台冰箱到今天的数千台，产能整整提升10倍；从有限的资源、人力、设备到今天的工业园，我很欣喜能够亲历这一切。”50多岁的海尔研发高级经理皮史努来海尔工作之前曾在三家印度家电工厂工作过。

皮史努在海尔工作10年，买上了房和车，现在供着两个在私立大学读书的孩子。“自从来到海尔，我的家电全换成海尔牌子。每月用电从100度降到70度，节省电费达30%。”10年间皮史努印象最深刻的是2008年为研发一款新型号冰箱，他放弃假期连续工作40多个小时完成目标，感到非常骄傲。

希玛大学毕业加入海尔才一年多。“我在海尔工作很自豪。”希玛对本报记者说。两个月前，希玛穿着海尔工作服去浦那医院，医院里一位工作人员看到她高兴地说：“哇！你在海尔工作！我家里有一台海尔的‘不弯腰冰箱’，非常好！”“那一刻，我真正感到，作为一名海尔员工，是值得骄傲的事情。”希玛认为海尔和其他企业最大的不同是：公司给员工提供一个互相学习的平台，作为质检员可以向所有部门学习，“这让我们有更多自主权，成为自己的首席执行官！”

中国驻印度使馆经济商务参赞李柏军对本报记者表示，海尔集团在印度的发展是中印经贸合作的一个缩影，从无到有，从小到大，中印经贸合作一直在不断向前发展，不断迈进。海尔印度公司是中国企业“印度制造”的典型。未来希望能有更多的中国企业像海尔集团一样，扎根印度，造福两国人民，为中印两国友谊增光添彩。

印度马哈拉施特拉邦首席部长法德纳维斯表示，海尔工业园扩建项目在印度正式投产将对马哈拉施特拉邦的招商引资、工业化以及制造业的发展产生积极而深远的影响，同时也为印中两国在工业以及贸易领域的合作营造了良好的氛围。他表示，工业园的投产将促进当地就业，推动当地基础设施建设的发展与完善，同时也将增加马邦以及印度中央政府的税收，从而更好地促进当地的发展。希望未来有更多像海尔一样的中国企业入驻浦那，当地政府也会为中国企业提供更多更好的帮助。

浦那曾是邦斯勒王朝马拉塔人的首府。在这座古老的城市，印度海尔已经成为这座城市的“工业骄傲”，独特的“海尔蓝”也成为浦那市的“新名片”。当初建厂时栽下的阿育王树，10年间伴随着海尔品牌扎根壮大，郁郁葱葱。（记者 苑基荣）

（本报印度浦那电）

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