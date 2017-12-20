本报巴黎电 记者李鸿涛报道：中国驻法使馆经商处日前在巴黎举办中国国际进口博览会推介会，介绍了进口博览会的有关筹备情况。

经商处公使衔参赞高元元指出，举办中国国际进口博览会是中国国家主席习近平于2017年5月份在“一带一路”国际合作高峰论坛上宣布的一项重大决策，展现了中国主动向世界开放市场的真诚意愿，以及在推动世界经济一体化过程中的大国担当。作为一个发展中国家，举办以进口为专题的博览会在世界上是少有的，这既为世界各国扩大对华出口提供了新的机遇，也为各国彼此之间开展国际贸易、分享合作商机搭建了平台。

在谈到中法两国经贸合作时，高元元指出，中法两国关系源远流长，作为首个与中国建立大使级外交关系的西方大国，双方在核能开发、航天航空、汽车制造、生物医药等领域合作已久。未来5年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务，法国作为中国在欧盟的第四大贸易伙伴，合作前景十分广阔。

高元元指出，通过举办中国国际进口博览会，希望不断提升世界贸易自由化、便利化水平，共同做大全球贸易蛋糕，发挥经贸合作对“一带一路”建设的先导作用，发挥国际贸易对世界经济增长的引擎作用，为建设更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化作出贡献。中法两国都是经济全球化的坚定捍卫者，中国诚挚邀请法国有优势、有特色的商品和服务赴华参展，共同分享中国13亿多人口的巨大市场。

高元元介绍说，首届中国国际进口博览会将于2018年11月5日至10日在上海举办，中国商务部和上海市人民政府作为主办单位。进口博览会包括国家贸易投资综合展和企业商业展两个部分，展会总面积超过24万平方米，其中国家贸易投资综合展为3万平方米，将邀请相关国家和地区参展；企业商业展为21万平方米，下分货物贸易和服务贸易两个分板块。展会期间，还将举办首届“虹桥国际贸易论坛”，围绕“激发全球贸易新活力、共创开放共赢新格局”主题互动交流。

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