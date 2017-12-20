【侠客岛按】

上台近一年之际，美国总统特朗普于今天发布了《国家安全战略》，而后全球沸腾。

对于中国来说，这份近30000字的报告则更具意义。报告共68页，提到了中国33次，即便是在阐述对非洲、中东等国的战略时，中国也多次被提及。2015年，奥巴马政府发布《国家安全战略》时，中国还是“合作伙伴”和“值得警惕”的国家，短短两年，中国已经被定义为“战略竞争对手”、“修正主义国家”、“压制的政权”……报告虽然没有明确指责中国进行“经济侵略”，但字里行间每及于此，无不是在影射中国“破坏了公平的贸易秩序”。

那么，涉及中国的33处都说了些什么？我们编译了相关内容，一起来感受一下特朗普政府内政外交的神逻辑。

形势、基调

一如特式风格，整个报告最大的指向还是美国优先，基于此，经济战略就是安全战略也成为贯穿始终的潜在逻辑。

开头不久，报告就对整个世界形势做了看似十分清晰的判断，称，目前美国面临着一个极端危险的世界，并划分了阵营，称目前世界上主要有三股势力，正与美国展开激烈的竞争和对抗。他们分别是：“修正主义国家”中国和俄罗斯，“流氓国家”伊朗和朝鲜，以及跨国的恐怖组织，尤其是“奋战者”恐怖团体。

这些国家有哪些特点呢？白宫报告称：尽管在属性和量级上有所不同，这些对手在政治、经济、军事领域都展开了激烈的斗争，他们利用科技和信息手段加速了对抗，企图改变地区平衡使之有利于自身。在崇尚压迫的体制（暗指中国等）和崇尚自由的社会（指美国）间，这产生了彻头彻尾的政治对抗。

下完定义，报告就开始摆“事实”了。“中国和俄罗斯企图去塑造一个与美国价值观、利益相对立的世界。中国寻求取代美国在印度-太平洋区域的位置，扩大其国有经济模式的影响范围，重建这一地区的秩序使之有利于自身发展。俄罗斯试图重建其在冷战时期的霸主地位，同时在其边境线附近建立自己的辐射圈。”

说来也奇怪，明明刚刚批评完中国和俄罗斯，报告又笔锋一转，说“由于这两个国家的意图并非是不变的，因此美国做好了与两国开展跨区域合作以谋求共同利益的准备”，这一前一后，也是值得玩味。

不过，这毕竟不是主调，紧接着，报告开始回顾美国几十年的对华政策，说之前美国的政策都是支持中国崛起，想让中国变得更自由，但不想“中国的扩张是以牺牲他国主权利益为代价的”。

接下来的论调就非常熟悉了：“中国在前所未有的范围内搜集并开发数据，然后输出其‘压制（repressive）的体制’，包括腐败以及监视。”

当然，黑中国的同时，白宫报告也不忘夸夸自己。比如，在说到“中国正在建设一个世界上最强、资金最充沛的军队”时，还不忘捎上一句“当然，这是除美国之外”。此外，在提及中国“实现军队现代和经济扩张”时，报告也将部分原因归纳为“中国得以接触到美国的创新经济，包括美国诸多世界一流的高校。”

经济、军事

经济和军事，永远是商人特朗普和极力提升军费开支的总统特朗普最关心的。

报告对中国和俄罗斯的定义非常明确：“正在挑战美国的势力、影响力和利益，试图破坏美国的安全的繁荣。”在白宫报告的描述中，中俄成了“决意让经济变得更不自由不公平”的罪人，而“通过发展军队、控制信息和数据，来压制其社会力量，并拓展其影响力，并认为这种做法是‘压制个体和强化统一’。”更是在影射中国无疑。

于是，报告中的中国和俄罗斯就变成了这样：

中国和俄罗斯致力于在发展中国家投资，以此来增强他们的影响力，获取与美国竞争的优势。中国在世界范围内投资了数十亿美元的基建项目。

每年，像中国这样的竞争者都会窃取美国高达数千亿美元的知识产权。窃取产权技术和早期创意的行为，使得这些竞争者以不公平的方式获得了一个自由社会的创意成果。过去这些年，对手采用了非常高明的手段来削弱我们的商业和经济，例如计算机领域的经济战等其他邪恶的手段。除了这些非法途径，一些国家还广泛利用合法的移民或亲属关系等，获取接触美国农业、专家、委托工厂的机会，来填补其能力缺口，进而弱化美国的长期竞争优势。

同时，这些竞争对手们正运用舆论宣传和其他方式来败坏民主。它们宣扬反西方观点，传播错误的信息，来制造我们与我们的同盟者、伙伴之间的分化。

此外，中国和俄罗斯开始不断施加他们在区域和国际上的影响力。如今，他们正扩充自己的军备实力，以拒绝美国在危险时期的介入，同时对抗我们于和平时期在关键商贸区自由发展的力量。短期内，他们企图挑战我们的地缘优势，改变世界秩序。

同样有些令人费解的是，在花费巨大笔墨抨击中俄之后，美国又在阐述自己的军事安全战略的时候，转了个画风，说“为了使美国本土免遭朝鲜和伊朗的导弹袭击，美国将布置一个分层化导弹防御系统。”，但是“优化后的防御系统并不会破坏与中国和俄罗斯的战略稳定和长期战略关系。”

“印太”地区

在11月访华前，特朗普就曾高调提过“印太”战略，这一次，共和党当然不会放弃大展其施政理念和“政治智慧”的机会，必须做点文章。

是的，“印太”作为区域战略的第一小节，排在了欧洲、中东、非洲等所有区域之前。一上来，报告就下了个极其具有煽动力的定义“代表着自由与压制的世界秩序之间的地缘政治斗争，正在‘印太’地区上演。”

怎么上演的呢？白宫报告说：

尽管美国寻求继续与中国合作，但中国正在运用其经济补助（暗指中国对国企的补助）和经济处罚、影响力和潜在军事威胁，来劝服其他国家服从其军事和安全议程。

基于这一判断，在报告中，“中国的基础设施投资和贸易策略是用来强化地缘政治野心的，它在南海建立军事基地的做法危害自由贸易、威胁其他国家主权，并破坏地区稳定。”

就连中国加速推动军队现代化，也被认为“目的在于限制美国介入该地区，以便于自己更自由地主导地区事务”，

“尽管中国将其“野心”美化为互利互惠的政策，但中国的主导会破坏“印太”地区多数国家的主权。“印太”地区的国家需要美国在该地区的持续领导，这一领导由各方共同响应，尊重地区主权和独立的地区秩序。”

朝鲜问题也被美国用于加强在“印太”地区主导权的借口。“在东北亚，朝鲜的核武器和弹道导弹项目正在造成全球性威胁，其持续挑衅需要促进周边国家和美国强化安全合作，并采取额外措施来保护他们自己。”

说完这些，美国和美国的盟友“世界警察”的角色就正式登场了。

我们期待印度作为一个新兴全球领袖与更强的战略防御伙伴，并将寻求加强与日本、澳大利亚、印度的四方合作。我们将扩大与印度的防御与安全合作，支持其在该地区不断上升的影响力。

“军事与安全方面，我们将维持在该地区长足的军事存在，以便在必要的时候击退一切敌人……促进与同盟国家发展一个强大的防御网络，例如推进与日韩在导弹防御方面的合作。”

“我们将在“一个中国”的政策下维持与台湾的密切联系，例如，在《与台湾关系法》之下，为其提供合法的防御支持，以阻止（来自大陆的）强力。”

“我们将提升与东南亚伙伴国家在法律执行、防御与情报等方面的合作，以应对越来越多的（来自中国）的领土威胁。”

“我们将重新激活与菲律宾和泰国的同盟关系，加强与新加坡、越南、印尼、马来西亚以及其他国家的伙伴关系，以帮助其成为美国的海洋合作伙伴。”

欧洲、非洲

在设计对欧洲和非洲的外交战略的时候，中国在该区域内扮演的角色就更是特朗普政府绕不过去的“坎儿”了，几乎每一策略的提出，都有意无意在针对中国。

比如，在欧洲，报告称：“中国正在通过扩大不公平的贸易行为，以及投资关键领域、敏感技术和基础设施等获得战略据点。”

中国希望通过国家主导的投资和贷款，将该地区拉入自己的阵营。俄罗斯延续着其在冷战时期已经失败的政策，继续支持其以古巴为代表的激进盟友，因为古巴也继续镇压着民众。中国和俄罗斯都支持委内瑞拉的独裁统治，并寻求扩大在该地区的军事影响力和武器销售能力。西半球的民主国家在面临主权被威胁这一境地时，产生了共同利益。

基于这一判断，美国的做法就是：“我们将与我们的盟国和伙伴进行合作，使欧洲能源的来源多样化，以确保其能源安全。我们将与我们的合作伙伴一道，对抗中国不公平的贸易和经济行为，并限制其对敏感技术的收购。”

非洲同样是这熟悉的套路。报告说：“中国正在扩大其在非洲的经济和军事影响存在感，其已经从20年前该地区的一个小投资方成长为今天非洲最大的贸易伙伴。但是，中国一些使精英阶层腐败的行为破坏了非洲的长期发展，他们控制了采掘业，并使这些国家被困在了不可持续和不透明的债务和承诺中。”

所以，美国对非洲的政策就变成了——

我们将扩大贸易和商业之间的联系，为美国人和非洲人创造就业机会和财富。我们将与改革派政府合作，帮助创造条件，使得他们能够成为我们的贸易伙伴，同时改善他们的商业环境。

我们将支持非洲国家之间的经济一体化。我们将与那些不仅仅寻求援助，而是希望成为贸易伙伴走向繁荣的国家合作。我们将为他们提供美国的商品和服务，因为这样既对我们有利，也可以替代中国在非洲大的经济扩张。

很显然，美国已经把中国看做重要的竞争对手。对此，中国的回应也很直接。

今天一早，中国驻美国大使馆就发表声明，称美国方一方面宣称“要同中国发展伙伴关系”，一方面把中国放在对立面，是自相矛盾的；今天下午，中国外交部也对此做了回应，敦促美方停止故意歪曲中方战略意图，摒弃冷战思维和“零和”博弈等过时观念，否则会损人害己。

编译/雪山小狐、子蒲飞煌、秦盈冲

文源：侠客岛微信公号

（责编：tibet）