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柏林民众纪念圣诞市场恐袭一周年

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发布时间： 2017-12-20 09:19:56来源： 新华网

12月19日，在德国首都柏林的布赖特沙伊德广场，一名女子在圣诞市场恐袭一周年纪念活动上放置蜡烛。

当日，德国柏林举行圣诞市场恐袭一周年纪念活动。2016年12月19日晚，一辆货车冲进柏林布赖特沙伊德广场圣诞市场的人行道，造成12人死亡、49人受伤。新华社记者 单宇琦 摄

 

12月19日，在德国首都柏林的布赖特沙伊德广场，人们参加圣诞市场恐袭一周年纪念活动。

当日，德国柏林举行圣诞市场恐袭一周年纪念活动。2016年12月19日晚，一辆货车冲进柏林布赖特沙伊德广场圣诞市场的人行道，造成12人死亡、49人受伤。新华社记者 单宇琦 摄

 

12月19日，在德国首都柏林的布赖特沙伊德广场，一名男子在圣诞市场恐袭一周年纪念活动上悼念遇难者。

当日，德国柏林举行圣诞市场恐袭一周年纪念活动。2016年12月19日晚，一辆货车冲进柏林布赖特沙伊德广场圣诞市场的人行道，造成12人死亡、49人受伤。新华社记者 单宇琦 摄

 

12月19日，在德国首都柏林的布赖特沙伊德广场，一名男子在圣诞市场恐袭一周年纪念活动上放置蜡烛。

当日，德国柏林举行圣诞市场恐袭一周年纪念活动。2016年12月19日晚，一辆货车冲进柏林布赖特沙伊德广场圣诞市场的人行道，造成12人死亡、49人受伤。新华社记者 单宇琦 摄

 

这是12月19日在德国首都柏林布赖特沙伊德广场拍摄的圣诞市场恐袭一周年纪念活动上的蜡烛和鲜花。

当日，德国柏林举行圣诞市场恐袭一周年纪念活动。2016年12月19日晚，一辆货车冲进柏林布赖特沙伊德广场圣诞市场的人行道，造成12人死亡、49人受伤。新华社记者 单宇琦 摄

 

这是12月19日在德国首都柏林布赖特沙伊德广场拍摄的圣诞市场恐袭一周年纪念活动上的蜡烛和鲜花。

当日，德国柏林举行圣诞市场恐袭一周年纪念活动。2016年12月19日晚，一辆货车冲进柏林布赖特沙伊德广场圣诞市场的人行道，造成12人死亡、49人受伤。新华社记者 单宇琦 摄

 

这是12月19日在德国首都柏林布赖特沙伊德广场拍摄的圣诞市场恐袭一周年纪念活动上的蜡烛和鲜花。

当日，德国柏林举行圣诞市场恐袭一周年纪念活动。2016年12月19日晚，一辆货车冲进柏林布赖特沙伊德广场圣诞市场的人行道，造成12人死亡、49人受伤。新华社记者 单宇琦 摄

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