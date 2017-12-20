用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 博览 > 正文

俄罗斯将严防外国势力渗透高校

T-
T+
评论 收藏打印
发布时间： 2017-12-20 09:22:43来源： 环球时报

【环球时报综合报道】为预防其他国家对俄罗斯青年一代进行宣传鼓动，俄罗斯议会正在制定措施，规定“所有在俄高校实施的外国教育项目必须得到政府同意”。

据俄罗斯《消息报》19日报道，俄联邦委员会(议会上院)保护国家主权和防止干涉俄内政委员会主席克里莫夫介绍称，有大量信息表明，一些国家试图通过在俄高校开设的合作教育项目来影响俄青年一代。该委员会正与专家合作，计划于明年1月底2月初完成相关预防措施的制定。他还表示，规定在俄高校开设外国教育项目必须经政府同意，并不是限制大学的权利和自由，而是为了消除不受欢迎的外部活动，包括对青年的洗脑活动对俄罗斯内政的影响。

俄罗斯人民友谊大学战略调查和分析研究所副所长尼基塔·达纽克称，当今的俄罗斯青年一代要么活在“信息真空”中，不怎么关心政治;要么通过社交媒体等获取有关国家和世界的信息。由于对国内局势缺乏客观认识，青年人很容易成为国内外一些政治势力操纵的对象。这种局面的危险性在一些俄罗斯周边国家发生的“颜色革命”中已充分得到证明。他表示，“议员们的这一倡议非常及时，阻止了一些国家的政治势力打着文化教育的幌子进入我们的国家，对大学生进行鼓动，从而让他们成为国家不稳定的因素。”(柳玉鹏)

（责编：tibet）

我要留言

  • 高清美图
  • 微博互动
    • 用户名密码注册
    切换账户
    发表评论
    全部评论我的评论
    最新最热

    推荐阅读

    • 外媒：印军在达旺建大型着陆场
    • 达赖集团行将“崩盘”五大征兆
    • 十个词就能读懂“西藏2015”
    • 快过节了西藏僧人感受到了热乎乎的关怀
    • 中尼关系要发展 无需看他人脸色

    本网独家

    本网热图

    歌舞影视

    专题推荐

    • 治国理政进行时
    • 老西藏精神
    • 尼玛嘉措：红军走过的地方
    • 亚格博：形色藏人
    中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
    返回首页

    关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

    中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

    中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

    E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

    广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1