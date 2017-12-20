【环球时报综合报道】为预防其他国家对俄罗斯青年一代进行宣传鼓动，俄罗斯议会正在制定措施，规定“所有在俄高校实施的外国教育项目必须得到政府同意”。

据俄罗斯《消息报》19日报道，俄联邦委员会(议会上院)保护国家主权和防止干涉俄内政委员会主席克里莫夫介绍称，有大量信息表明，一些国家试图通过在俄高校开设的合作教育项目来影响俄青年一代。该委员会正与专家合作，计划于明年1月底2月初完成相关预防措施的制定。他还表示，规定在俄高校开设外国教育项目必须经政府同意，并不是限制大学的权利和自由，而是为了消除不受欢迎的外部活动，包括对青年的洗脑活动对俄罗斯内政的影响。

俄罗斯人民友谊大学战略调查和分析研究所副所长尼基塔·达纽克称，当今的俄罗斯青年一代要么活在“信息真空”中，不怎么关心政治;要么通过社交媒体等获取有关国家和世界的信息。由于对国内局势缺乏客观认识，青年人很容易成为国内外一些政治势力操纵的对象。这种局面的危险性在一些俄罗斯周边国家发生的“颜色革命”中已充分得到证明。他表示，“议员们的这一倡议非常及时，阻止了一些国家的政治势力打着文化教育的幌子进入我们的国家，对大学生进行鼓动，从而让他们成为国家不稳定的因素。”(柳玉鹏)

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