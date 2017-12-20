中新网12月20日电 综合报道，当地时间19日早间，一辆旅游巴士在墨西哥东部一条高速公路上翻车，造成至少12人死亡，多人受伤，伤者中有美国和瑞典游客。目前，事故原因正在调查中。

据报道，出事的巴士上共有31人，其中有27人是当天早些时候从皇家加勒比游轮接到的游客。事发时，这辆大巴正前往坎昆以南的恰科本(Chacchoben)玛雅遗址。

墨西哥金塔纳罗奥州民防部门称，巴士上搭载的人员有来自美国、意大利、巴西和瑞典的游客。该部门发言维森特•马丁说，伤者中包括7名美国公民和2名瑞典公民，尚未确定死者的国籍。有报道称，事故造成18人受伤。

据报道，事发前，这辆大巴车从玛哈威(Mahahual)一艘皇家加勒比游轮接到乘客，然后在前往坎昆以南约110英里的玛雅遗址的途中发生事故。

皇家加勒比国际游轮公司已确认其乘客乘坐的巴士发生车祸事故。该公司通过官方社交网站账号发布消息称，遭遇车祸的乘客是乘坐“季候”号(Celebrity Equinox)和“洋旋律”海号(Serenade of the Seas)两艘游轮抵达的。

游轮公司称，事故中乘客乘坐的游轮于19日停靠在科斯塔玛雅(Costa Maya)，原定于当天晚些时候离开。

出事大巴所属的科斯塔玛雅玛哈威(Costa Maya Mahahual)巴士公司称，事故发生时，车上除了一名司机和一名导游，就只有当天早些时候从游轮上接到的游客。

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