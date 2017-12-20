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泰国预计新年赴泰游客将增加 民众国内游减少

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发布时间： 2017-12-20 14:21:10来源： 中国新闻网

中新网12月20日电 据泰国《世界日报》报道，泰国旅游局局长育塔萨18日表示，在12月29日至明年1月2日的新年长假期间，预计观光消费开支将高达155.67亿泰铢(约合人民币31.33亿元)，与上一年同期相比增长13%。由于交通便利大大提升，来泰旅游的观光客预计增加，但泰国民众国内游数量减少。

资料图：泰国曼谷，“神奇泰国”花车巡游活动在曼谷市中心举行，正式开启泰国2018旅游年。中新社记者 王国安 摄

据育塔萨表示，2018新年期间，赴泰观光的外籍游客将达42万人次，增加17%，赴泰国观光业贡献65.7亿泰铢，攀升30%。但是泰国民众国内游的数量将下跌4%，旅游开支89.94亿泰铢，增加2%。

据报道，泰国民众减少出行，源自于民众对经济当下局势感到担忧，再加上多地仍遭遇洪灾困境，进而将新年出行计划推迟，以预留资金用于房屋维修。

育塔萨还指出，旅游局评估的数据与交通部一致，交通部评估新年出行人数将减少3.52%。而据泰国旅游业协会的调查结果显示，计划新年出行的泰国游客仅19%，与上一年相比有所减少。

报道称，至于推动更多外籍游客赴泰观光消费的因素，包括赴泰交通便利度有所提升，刺激海外预订量增加2%至4%，除了东南亚地区以外，全球各地区均呈现上升趋势。

同时，12月期间泰国平均每周增加60个新航班，特别是来自中国、马来西亚、蒙古、菲律宾、英国、印度、越南、俄罗、瑞典等国的航班，成为刺激更多外籍游客赴泰旅游的另一个因素。

（责编：tibet）

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