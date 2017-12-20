芬兰自曝监视俄军或有政治动因

本报驻莫斯科记者孙昌洪

据俄罗斯塔斯社援引芬兰警方通报称，芬兰警方已经就《赫尔辛基新闻报》曝光该国秘密军事机密一事展开调查。芬兰总统绍利·尼尼斯托表示，芬兰媒体关于俄罗斯军队受监视和蒂卡科斯基市军事侦查工作的报道不会影响芬俄关系。舆论认为，事件本身不足为奇，但背后的北约身影和选举因素引人关注。

《赫尔辛基新闻报》此前报道，芬兰国防军位于该国中部城市蒂卡科斯基的情报中心对与俄有关的一切很感兴趣。

此外，该中心的主要活动是监视俄罗斯武装部队，包括侦查、记录前列宁格勒军区内(现为俄罗斯西部军区防区)俄罗斯军队的调动，并负责建立电子侦察地图。

芬兰媒体的报道引起了该国领导人的担忧。总统尼尼斯托表示，披露的信息对共和国的安全构成威胁。尼尼斯托和国防部长尤西·尼尼斯特要求执法机构立即启动对事实的调查，并追究泄密者的法律责任。18日，芬兰警方已经对报道此消息的记者家中进行了搜查。尼尼斯特称“这始终是一起重大事件”，因为它“不仅关系到国家安全，也影响到芬兰与其他国家的关系”。18日，芬兰总统通过芬兰MTV3电视台向俄罗斯“喊话”，希望芬兰媒体关于俄罗斯军人受监视和蒂卡科斯基市军事侦查工作的报道不会影响两国关系。

芬兰已成北约重点拉拢对象

事实上，作为中立国的芬兰监视自己强大的东部邻国，这一事件本身并不值得大惊小怪。即便在苏芬关系友好时期，芬兰的情报部门也一直在监视苏联。芬兰位于欧洲东北部，东与俄罗斯接壤，西南面向波罗的海。

尽管属于中立国，但长期以来与北约保持着密切的伙伴关系。芬兰与北约是伙伴关系，但芬兰不是北约成员国。特别是在乌克兰局势陷入动荡之后，美国为首的北约更是加大对俄罗斯围堵力度，在波罗的海地区，芬兰成为美国和北约的重点拉拢对象。

据俄新社11月5日援引美国盖洛普咨询公司民意调查结果报道称，59%的芬兰人反对芬兰加入北约，22%的人支持加入。但芬兰联合党的支持者例外，该党拥趸中有45%支持加入北约，43%不支持。

芬兰总统尼尼斯托曾在电视台举行的大选电视辩论中公开表示，中立国芬兰现在没有加入北约的理由。但在美国和北约的影响下，芬兰国内希望加入北约的呼声渐强，而芬兰政府向外传递的信息也不时相互矛盾。据俄《生意人报》2017年10月报道，芬兰外交部长索伊尼在接受采访时表示，芬兰和瑞典迄今还未曾加入北约，也没有讨论有关加入北约的话题，但这并不能排除芬兰加入北约的可能，因为“每个国家都有加入北约的机会，我们也一样。门户开放政策对我们也很重要”。而芬兰驻俄罗斯大使哈塔拉则对俄媒明确表示，作为主权国家，芬兰有权利自己决定对外政策；但芬兰没有感到来自俄方的任何威胁，所以对外政策中并没有加入北约的计划。

俄罗斯的担心日益上升

俄罗斯希望芬兰成为地区稳定因素，尤其不希望看到芬兰加入北约，认为芬兰不加入北约对保障波罗的海地区和平稳定来说是一个重要因素。但芬兰与北约国家在联合军演、应对黑客方面的互动使俄罗斯的担心日益上升。

2017年9月，芬兰参加了代号为“极光”的北约联合军演，来自法国、美国等北约成员国和芬兰的1500名军人以及1.9万名瑞典军人参与。2016年6月，芬兰还首次以东道国身份，在其汉科涅米海域参加了北约“波罗的海一2016”海上联合军演，这一演习也是北约距离俄罗斯最近的一次军事行动。

芬兰近来也多次指责俄罗斯动用虚假宣传、黑客入侵等攻击手段干涉他国事务。2017年4月，美国、英国、芬兰等1 1个北约和欧盟国家，决定联手成立一个专门的应对中心，其总部就设在芬兰首都赫尔辛基，芬兰承担预计年度预算160万美元总额的一半。芬兰外交部长索伊尼还在新闻发布会上表示，某些国家的相关举动，使得芬兰社会的内部凝聚力和坚韧程度正经受检验。

2018年1月，芬兰将举行新一轮总统大选，媒体选择这一时机公布监视俄罗斯军队的消息，是对芬兰政府、芬俄关系的重大考验。

俄罗斯反对北约东扩，尤其是北约在东欧和波罗的海地区的扩张和强化军事部署，引发俄罗斯极大不满和对抗。俄罗斯政府多次强调，在与北约的对峙当中，俄罗斯从未挑起事端，是西方在波罗的海地区一再采取激化对抗和矛盾的做法，比如启动位于罗马尼亚的反导系统，加大在波兰和波罗的海国家的军事部署，在波罗的海、黑海等地“大搞军演”，对俄形成包围之势。

专家认为，在此背景下，北欧中立国家瑞典和芬兰成为北约的重点争取目标。因此，在芬兰选举前曝光和渲染芬兰与俄罗斯之间的不信任，无疑有利于芬兰反俄力量在选举中得到更多支持，并为北约与芬兰关系的突破(加入北约)创造条件。

(本报莫斯科12月19日专电)

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