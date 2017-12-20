中新网12月20日电 据日媒报道，近日，日本的“新闻之新闻社”主办的“社会部长选出的今年十大新闻”评审会在东京举行，东京的八家报社和新闻通讯社的社会部部长参加了评选。

当地时间10月31日，日本神奈川一公寓内发现九具尸体。据日本共同社报道，日本东京都八王子市一名23岁女性本月下旬失踪，东京警视厅查案时在神奈川县座间市的20多岁男子(职业不详)公寓中发现了9具尸体。现场有多个冷藏箱，其中一个里发现了部分遗骸。警方以弃尸嫌疑逮捕了该男子。

据悉，此次被评选为日本年度第一大社会新闻的是“神奈川县座间市发现9具遗体。27岁男性被捕。通过社交网站接触”。其他评选结果如下：

小池在东京都议会选举中获得压倒性胜利，在日本众议院选举中落败；

日本东京地方选战本月7月2日尘埃落定，日本国会第一大党自民党惨败。东京女知事小池百合领军的地区政党“都民第一之会”大跃进，成为东京都议会的第一大党。

日本维和部队南苏丹日报隐瞒问题，防卫相等人辞职；

森友、加计学园问题，日本首相在国会上被追究责任，支持率急剧下滑；

日本防卫相稻田朋美举行记者会表示辞职。这是对南苏丹联合国维和行动(PKO)自卫队部队日报隐瞒问题导致混乱承担责任。她表示已向日本首相安倍晋三提交了辞呈并获得同意。

日本九州北部遭遇大暴雨。福冈、大分38人死亡，3人失踪；

“天皇退位特别法案”获得通过。2019年5月改用新年号；

资料图：日本明仁天皇及皇后。中新社记者 吕少威 摄

电通过劳死事件被判有罪。加速推进劳动方式改革；

日本“有组织犯罪处罚法”修正案通过，增加同谋罪；·

日本象棋界捷报频传，藤井聪太四段取得29连胜、羽生善治获得“永世7冠”称号。

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