人民网联合国12月19日电（记者 殷淼）联合国安理会19日通过一项决议，将安理会在2014年通过的第2165号决议中批准联合国人道机构通过叙利亚与土耳其、伊拉克和约旦边境的五个口岸向叙利亚跨境提供援助的行动授权延长一年，至2019年1月10日结束。在表决中，12个安理会成员投了赞成票，玻利维亚、中国和俄罗斯投了弃权票。中国常驻联合国团临时代办吴海涛大使在表决安理会叙利亚跨境人道救援措施问题决议草案后进行解释性发言时表示，国际社会应坚定支持联合国发挥斡旋主渠道作用，推动叙各方通过和平谈判寻求各方均可接受的方案，从根本上缓解叙利亚面临的人道问题。

吴海涛说，中方对当前叙利亚人道局势深表关切，高度重视缓解叙利亚人道局势的努力。随着冲突降级区的落实，叙利亚整体安全形势好转，为进行人道救援行动创造了良好条件。国际社会应当共同努力，不断推动对叙利亚的人道救援行动取得新进展。

中方认为，国际社会在叙利亚开展人道救援行动，应遵守联合国人道救援指导原则及相关国际法规定，确保包括冲突降级区内的所有叙利亚人民获得及时救助。跨境人道救援措施是在特定形势下采取的特殊救援方式，应尊重叙利亚的主权、独立、统一和领土完整，按照安理会决议进行。有关行动应由联合国进行监督，增加透明度，同时应注意同叙利亚政府加强协调。

吴海涛指出，中方基于上述立场，建设性参与了关于叙利亚跨境人道救援措施延期决议草案磋商。中方多次强调，希望各方继续耐心协商，争取安理会就决议草案达成一致。中方赞赏瑞典、埃及等提案国为推动安理会达成一致所做出的努力，注意到提案国采纳了成员国提出的一些加强监督跨境人道救援行动的建议，同时有关成员提出的一些合理关切未被完全采纳，决议草案仍有进一步改进的空间。安理会各方本应有更多时间进行讨论，寻求协商一致。在这种情况下，中方不得不对决议草案投了弃权票。

吴海涛表示，当前，叙利亚政治解决进程进入关键阶段，国际社会应坚定支持联合国发挥斡旋主渠道作用，推动叙各方通过和平谈判寻求各方均可接受的方案。只有这样，才能从根本上缓解叙利亚面临的人道问题，叙利亚问题才能获得全面、公正和要善解决。

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