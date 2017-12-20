人民网东京12月20日电（许永新）据时事通信社报道，19日，日本首相安倍晋三再次提及在2020年东京奥运会召开之年修改宪法。

在今年7月举行的东京都议会选举后，安倍在发言中不再提及修宪日程，但鉴于10月份众议院选举后的情况，再次提出加速推进，他想加快讨论修宪的步伐，以实现自己的夙愿。

安倍在19日召开的内外形势调查会讲演中对2020年进行修宪再次表现出积极姿态，他表示，希望在奥运会召开的2020年，日本会发生很大变化。正因为目前开启新时代的气氛高涨，应当就宪法深入讨论，对于国家形式、国家的应有状态多加讨论。

安倍有关2020年的发言这一天并不是第一次。今年5月3日安倍在发给修宪派集会的视频信息中表明希望将2020年作为新宪法实施的一年。6月下旬他在提及将修宪方案提交国会的日期时表示，要在近日召开的临时国会结束前提交自民党方案。

然而，自民党在7月举行的东京都议会选举中遭到惨败。内阁支持率急剧下滑，安倍在8月重组内阁后的记者会上曾一度不再提及自己的想法，他表示，并非已有日程安排。他再次提出进行修宪是在10月以修改宪法第9条等作为竞选纲领的众议院大选后维持了执政党发动修宪动议所需的三分之二多数议席。并且在随后举行的特别国会中顺利过关，再次提出修宪就只是一个时间问题了。

安倍在讲演中显得很从容，他还开玩笑地表示“自己在5月的发言是为了推动讨论宪法问题而激起的波澜，但不想波澜过大，随后很不好收拾”。但他将提交自民党方案推迟到明年。首相周围的人透露称，他对党内讨论速度之慢感到很焦急。

即使安倍在党内统一意见之后，修宪门槛仍然会很高。联合执政的公明党对修宪持慎重意见，其代表山口那津男对记者表示，“首相称并非已有日程安排，在国会上深入讨论是很重要的”，以此对安倍进行了牵制。立宪民主党干事长福山哲郎对此批评说，自民党中也没有统一意见，只是确定年限，以修宪作为自己的目的，这种表达方式会引起民众误解。

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