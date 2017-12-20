中新网12月20日电 据澳洲网报道，澳大利亚总理特恩布尔本月19日宣布了内阁重组后的新名单。在布兰迪斯(George Brandis)确认将赴英国就任新澳洲驻英国高级专员后，总检察长一职花落前社会服务部长波特(Christan Porter)。

都顿(Peter Dutton)如预期所料成为全新的内政部长，掌管全新的超级大部门。而扩大至23名成员的新内阁还迎来了5张新面孔。在本次内阁重组中，有人欢喜有人愁，受国家党的内部调整影响，前交通部长切斯特(Darren Chester)被“踢出”内阁。

卡什、都顿领导新内阁部门

据报道，在焕然一新的内阁中，特恩布尔还宣布了新成立的两大部门的人事安排，其中，卡什(Michaelia Cash)被任命为就业及创新部长，都顿则将领导全新的内政部。

另一重大人事任命是此前早已透露风声的总检察长的职务安排：西澳自由党议员波特将替代布兰迪斯接任该高级内阁职务。而布兰迪斯将前往英国伦敦担任新一届澳洲驻英国高级专员。

在全新的内阁部长排位中，自由党议员朗迪(Craig Laundy)、普伦蒂斯(Jane Prentice)、萨撒加(Zed Seselja)、特翰(Dan Tehan)和基南(Michael Keenan)分别获得了晋升。其中，特翰接任了波特的社会服务部长一职。而既未升职也未降职的塔奇(Alan Tudge)转而担任公民及多元文化事务部长一职。

国家党新面孔进入内阁

当天，最令人感到惊讶的任命莫过于国家党第一任期的后座议员利特尔普劳德(David Littleproud)将担任全新的农业部长一职。新任国家党副党魁麦肯齐(Bridget McKenzie)将任体育、乡村卫生及边远交通部长一职。

然而，国家党议员切斯特却被“踢出”内阁，转由不太为人知的昆州后座议员利特尔普劳德及麦克维接任其此前职务。特恩布尔当天将切斯特的出局归咎于副总理、国家党党魁乔伊斯(Banarby Joyce)。特恩布尔证实，这是乔伊斯做的决定，他希望澳洲的北部州能更好地被代表。

与此同时，新名单上也没有前工业部长斯诺迪诺(Arthur Sinodinos)的名字。由于正在接受癌症治疗，他自愿选择离开联邦内阁。特恩布尔表示，这位前工业部长可能会在2018年中回归。“我们希望他能早日康复”。

特恩布尔向布兰迪斯致敬

当天，特恩布尔还在声明中向即将离开的布兰迪斯致敬。他表示，在议会杰出服务17年后，布兰迪斯对国家的贡献还远未结束。特恩布尔将于明年初正式为布兰迪斯任命新职，他说：“当前是英国历史上非常重要的时刻，澳洲与英国有着非常多的利害关系。”

据了解，布兰迪斯的参议院领袖职务将由参议员科曼(Mathias Cormann)接任。同时，科曼还额外接任了特殊事务部长一职。

新名单出炉后，政府再次因为没有增加内阁中的女性数量而遭受批评。

特恩布尔23人内阁完整名单：

●总理：特恩布尔(Malcolm Turnbull)

●副总理、基础设施及交通部长：乔伊斯(Barnaby Joyce)

●财长：莫里森(Scott Morrison)

●外长：毕晓普(Julie Bishop)

●总检察长：波特(Christan Porter)

●内政部长：都顿(Peter Dutton)

●交通、乡村卫生及边远通讯部长：麦肯齐(Bridget McKenzie)

●民政部长及数字转型总理助理部长：基南(Michael Keenan)

●社会服务部长：特翰(Dan Tehan)

●农业及水利部长：利特尔普劳德(David Littleproud)

●边远地区发展、领地及地方政府部长：麦克维(John McVeigh)

●原住民事务部长：斯库林(Nigel Scullion)

●贸易、旅游及投资部长：席奥博(Steve Ciobo)

●金融部长及特殊事务部长：科曼(Mathias Cormann)

●税收及财政服务部长和女性事务部长：奥德怀尔(Kelly O'Dwyer)

●国防产业部长：佩尼(Christopher Pyne)

●防长：佩恩(Marise Payne)

●资源及澳北事务部长：卡纳万(Matt Canavan)

●能源及环境部长：弗莱登伯格( Josh Frydenberg)

●卫生部长：亨特(Greg Hunt)

●通讯及艺术部长：菲尔德(Mitch Fifield)

●就业及创新部长：卡什(Michaelia Cash)

●教育及培训部长：伯明翰( Simon Birmingham)

（责编：tibet）