中新网12月20日电 据澳洲网报道，当你在读大学还花着父母给你的生活费时，就读悉尼科技大学的一对双胞胎姐妹已经开始了创业。两人凭借自己的好身材和出众的设计风格，创办了属于她们的比基尼品牌，并且还去世界各地的海滩寻找设计灵感。

妈妈为她们埋下设计种子

据报道，悉尼双胞胎姐妹比安卡(Bianca)和亚斯茗(Yasmin)今年只有21岁，但是她们设计比基尼品牌Hessian已经拥有数以万计的“粉丝”。这对双胞胎表示，该品牌的成功一方面取决于她们在旅行中激发的设计灵感，另一方面是对“少即是多”这个理念的认同。

“我们的妈妈是一名时尚设计师，这点从小就激发了我俩的设计热情，”妹妹比安卡说，“在高中毕业后，我和姐姐都有很多自由时间去旅行以及做一些我们真正感兴趣的事情。我们当时的旅行目的地很多都是热带岛屿，所以不可避免地我们把兴趣放在泳装和游泳设计上面。”

不过，真正让姐妹俩创造出自己的品牌的是一次去巴厘岛的旅行。“我最初的想法是穿着自己设计的泳衣去，但是没想到朋友们和大众都很喜欢我们的泳衣，很多人对我们的设计感兴趣，所以我们自然而然地创办了自己的品牌。”比安卡说。

自己当模特为品牌代言

据悉，Hessian品牌的第一批泳衣的设计灵感来源于姐妹俩在爱琴海海岛的一段经历，后来她们又拜访了法国南部的一些海岛，以及巴巴多斯、意大利、克罗地亚和德国等国的海边城市。

比安卡表示，自己设计泳衣时会加入自己钟爱的元素，“我觉得我喜欢的特点也正是我们目标消费群体喜欢的。高品质的软质材料、永不过时的设计、突出身段的轻薄剪裁，是我选择比基尼时的重要元素，所以我希望在设计中包含这些功能。”

2016年5月，在克服了学业和现金流的压力后，Hessian终于问世。虽然比安卡是公司独资拥有人，但是她和姐姐一起把在学校里学到的金融、财政和市场等知识运用到公司管理中。为了节约请模特的钱，姐妹俩自己为品牌代言，利用众多“粉丝”在社交媒体上推广品牌的知名度。

据悉，明年3月，比安卡就要从悉尼科技大学毕业，拿到商科学位。之后她打算和姐姐在4月去美国大城市寻找新灵感。

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