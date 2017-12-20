视频：韩检方提请法院判处崔顺实有期徒刑25年来源：深圳高清

中新网12月20日电 据韩联社报道，韩国首尔高等法院刑庭20日第15次开庭审理三星电子副会长李在镕行贿案二审。有朴槿惠政府幕后权贵之称的崔顺实出庭作证，情绪急躁一问三不知。

据报道，当控方以三星高层之间所发短信为据，询问崔顺实曾否要求三星为女儿买顶级赛马时，崔顺实回答，三星并非专为女儿赞助赛马，若控方如此发问她无可奉告，并反问难道是问其是否介入买马过程。

资料图片：当地时间6月23日，崔顺实抵达韩国首尔中央地方法院参加宣判。

崔顺实还带着火气说，“很郁闷，你们应该去趟德国或者让懂马的检察官出庭”。当控方问及两批赛马购买原委时，崔顺实说，不能断定这两匹马就是给女儿骑的马，三星依据中长期路线图赞助访德马术运动员合同买马。

控方指出证言令人费解时，崔顺实称，“我也不理解你的话”，引得旁听人员哄堂大笑。

资料图片：崔顺实出席庭审。

控方问及朴槿惠政府前首秘安钟范日记内容时，崔顺实又说，不想就此作证。对此，审判长指出这无法成为拒绝作证的事由。

问及在两个月里用匿名手机与朴槿惠通电话295次都谈了什么时，崔顺实回答，非礼勿问。

控方指出，在朴槿惠与李在镕单独见面之际通电话是不是告诉朴槿惠见了面该说什么话，崔顺实斥责，说这番话“太小看一国总统”，并反问自己为什么要对总统与企业家的会谈感兴趣，有何利可图。

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