中新网12月20日电 据日媒报道，日本斯巴鲁公司本月19日公布报告，就违反国家规定对新车进行“无资格检查”的原因和防止再发措施进行了汇总。

报道称，该公司在日本国土交通省等实施工厂监查时，采取了把无资格人员从检查线上临时撤下等可被视为隐瞒的举措；还存在在培训课程中，考官告知考题答案等违规行为。社长吉永泰之在东京召开记者会道歉，表示包括自己在内的董事12月起将主动退还部分薪酬。

据悉，无资格检查可能始于1980年代，1990年代被固定下来。国交省将在明年年初以后，决定针对实施无资格检查的日产汽车公司和斯巴鲁的包含刑事举报在内的处分。

斯巴鲁的报告就原因得出结论称，从经营层到生产现场都未充分理解检查的公益性，监查功能也很薄弱。作为防止再发措施，公司将导入以生物认证辨识检查员的系统。还将成立汇集精通最终检查工作的员工的组织，加强监查。吉永表示“将从根本上改变旧风气”。

据悉，受无资格检查问题影响，斯巴鲁12月的汽车国内订单仅为上年同期的7成左右。但公司将优先实施对策，年内继续主动停发电视广告。

在公布报告之前，吉永前往日本国交省，向汽车局局长奥田哲也提交了报告。奥田表示“这是损害对安全性信赖之举，令人极其遗憾”，要求斯巴鲁深刻反省并彻底防止问题再发。

日本国交相石井启一在19日上午内阁会议后的记者会上，鉴于报告内容表示“将严肃应对。”

据了解，斯巴鲁在群马县的2家工厂让不具备资格的员工从事出货前的最终检查。公司已向日本国交省报告召回约39.5万辆汽车。

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