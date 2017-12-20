新华社吉隆坡12月20日电(记者林昊刘彤)马来西亚财政部下属马来西亚高铁公司和新加坡陆路交通局下属新加坡高铁公司20日发布联合招标声明,为马新高铁项目寻求负责轨道资产相关业务的资产公司。

马来西亚高铁公司和新加坡高铁公司在一份联合声明中表示,资产公司将负责所有轨道资产的设计、建造、融资、运营和维护,涵盖轨道作业、电力、信号和通信等方面。此外,该公司还将负责协调系统的网络容量,以满足运营和维护需要。

这份联合声明说,投标截止日期为2018年6月29日,相关方面将从技术解决方案、商业稳健度、财务可持续性和价格等方面对所有的投标进行评估。

马来西亚高铁公司首席执行官穆赫德·努尔·伊斯梅尔表示,对马新两国而言,马新高铁是一项复杂和大规模的交通基础设施项目,通过加强互联互通和出行效率将带来巨大的社会和经济效益。

招标通知列出投标方需要满足的技术能力标准,涉及建设新铁路系统经验、高铁网络运营过往记录、轨道车辆资产管理和高铁资产管理等方面。

新加坡和马来西亚政府于去年12月就马新高铁项目签署协议,承诺项目将于2026年年底前实现通车。按照设计,马新高铁为双轨道运行,最高时速为350公里,建成后从吉隆坡到新加坡只需90分钟。

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