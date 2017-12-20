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火山喷发重创巴厘岛旅游 印尼政府拨款“救市”

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发布时间： 2017-12-20 18:50:28来源： 中国新闻网

视频：印尼：巴厘岛阿贡火山仍持续活跃来源：央视新闻

中新社雅加达12月20日电 (记者 林永传)11月下旬开始大规模喷发的阿贡火山已重创巴厘岛旅游业，印尼政府决定拨款1000亿印尼盾“救市”。

此间媒体20日报道，随着圣诞节和新年的到来，本该游客如织的旅游胜地印尼巴厘岛却显得冷清，酒店入住率比去年同期大跌了55%。

 

当地时间2017年12月4日，印度尼西亚巴厘岛，阿贡火山持续喷发。

据巴厘酒店和餐馆协会主席苏卡瓦蒂介绍，目前岛上酒店的入住率仅有25%，而去年12月份岛上酒店的入住率为80%；巴厘岛旅游业面临严重损失。

印尼旅游部长阿里夫日前在与巴厘岛旅游业者开会商讨后对媒体表示，“将给予在圣诞节和新年佳节期间前往巴厘岛旅游的所有游客，包括国际和国内游客40%至50%的折扣”，希望此举能够吸引因担心阿贡火山还可能大爆发而取消前往巴厘岛的游客回流。

阿里夫透露，为此印尼中央政府决定拨出1000亿印尼盾专款给予扶持。

印尼巴厘岛是世界著名的旅游胜地，其经济主要依赖旅游业驱动，70%的收入直接或间接来自旅游业。旅游业也是印尼的支柱产业之一，去年占该国国内生产总值的4.5%。印尼旅游局预测今年旅游业将占国内生产总值的5.5%，明年将上升至6.5%。目前印尼大部分旅游收入都来自巴厘岛。

据阿里夫披露，印尼政府原先预估今年到访巴厘岛的外国游客将达600万人次，因阿贡火山喷发的影响，这一数字可能降至550万。(完)

（责编：tibet）

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