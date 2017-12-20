视频：日媒：日本防卫省2018财年预算创新高来源：上海东方高清

中新网12月20日电 据日媒报道，日本共同社19日获悉了日本政府汇总的2018年度预算案概要。社会保障费为32.97万亿日元(约合人民币1.9万亿元)，防卫费为5.19万亿日元，均创历史新高。

报道称，招牌政策“育人革命”中列入了为解决儿童“入托难”增加11万个入托名额的费用。政府同时敲定了追加支出2.7073万亿日元的2017年度补充预算案，当天召开的政府与执政党政策恳谈会通过了上述两项预算案，将在22日的内阁会议上决定。

2018年度政府预算案的一般会计总额为97.71万亿日元。防卫费连续六年创新高，补充预算中也列入了拦截导弹相关费用等，凸显了安倍政府重视防卫的姿态。

公共工程项目费为5.9789万亿日元，较2017年度略微增加。在教育相关预算方面，将正式实施面向大学生的补贴型奖学金。对象将扩大至全体居民税非课税家庭，人数将从2017年度的3000人增加至23000人。农业预算方面将创设让农民获得稳定收入的收入保险并列入相关经费。

在预算收入方面，税收将增加至59.08万亿日元，属于借款的新发国债额将控制在低于上年度水平的33.69万亿日元。

另一方面，2017年度补充预算案包含扶持制造业等“生产效率革命”的3931亿日元经费和用于育人革命的891亿日元。

扣除既定经费剩余部分的预算规模约为1.6548万亿日元。将追加发行1.1848万亿日元建设国债用于公共工程项目，其余财源将用2016年度决算的剩余资金等筹措。

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