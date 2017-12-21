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美众议院再次通过世纪税改法案 特朗普签署后将生效

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发布时间： 2017-12-21 02:49:37来源： 海外网

美众议院再次通过世纪税改法案 总统签署后将生效

海外网12月21日电 美国共和党最终版税改法案再次在众议院获得足够票数通过，议案将交由总统特朗普签署后生效。外界预计本次税改将触发美国30年来最大规模税务调整。这也是共和党全面掌控华盛顿以来的第一个重大立法胜利，同时也将使特朗普在圣诞节之前实现十年1.5万亿美元的减税要求。美国总统特朗普发推文表示：“我们正为美国民众推进有史以来最大的减税行动。”

与最初版本相比，税改最终方案做出某些让步，但仍达到其全面减税、令美国企业税收系统更加接近其他国家的目标。税改主要内容包括，个人所得税最高税率从39.6%降至37%；企业税最高税率从35%大幅降至21%。这也是美国自1986年以来进行的首次全面税改，和31年前相比，这次税改推进的速度可谓神速：从共和党11月初首次推出，到12月中旬通过最终方案，只用了一个多月的时间。而1986年税改虽然获得了两党的支持，但整个过程耗时将近一年时间。

据海外网此前消息，据路透社消息，美国参议院以51票赞成、48票反对通过了共和党税改法案，将送回众议院进行最终投票。CNN报道称，这是大多数美国人反对的法案。尽管众议院必须重新投票，但预计会通过。据悉，所有的共和党人都投了赞成票，而所有的民主党人都投了反对票，最后表决设在20日。

众议院通过投票后，美国总统特朗普在推特上表示，如果众议院通过了最终版税改法案，将在当地时间20日下午1点于白宫举行新闻发布会。

当地时间12月19日，美国共和党税改法案最终以227票赞成，203票反对在众议院获得通过。当天税改最终方案在众议院获得通过后，午后参议院就在审议税改法案时发现一些条款存在问题，导致众议院不得不重新进行投票。(编译/海外网 丁洋涛)

（责编：tibet）

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