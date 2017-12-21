沙特首都被袭击伊朗是“黑手”？伊朗：捏造证据

【环球时报驻埃及特派记者 黄培昭】盘踞在也门的胡塞武装19日再次向沙特发射导弹。此新闻令世界舆论哗然。美国和沙特都指责伊朗是幕后推手，对此，伊朗坚决否认。

对于此次袭击是否成功，胡塞武装和沙特的说法并不一致。也门《革命报》19日报道说，胡塞武装组织向沙特首都发射了一枚“地震2”型弹道导弹，并“成功命中目标”。报道援引胡塞武装组织军事高官的话说，导弹袭击的是正在开会的沙特领导人，给他们造成了一些死伤。胡塞武装组织还强调说，这次袭击是向沙特方面施压，迫使沙特率领的多国联军解除对也门海陆空口岸的封锁。

对此，沙特官方予以否认，沙特领导的联军通过阿拉伯电视台回应说，他们在首都利雅得以南成功拦截了一枚弹道导弹。中东媒体报道说， 有目击者称，在利雅得听到巨大的爆炸声，接着，看到天空中升起浓浓的烟雾，甚至还有当地居民拍摄到了导弹划过天际飞行然后被拦截的视频画面。

事发后，阿联酋、巴林、埃及等阿拉伯国家均强烈谴责这一事件，阿联酋外长强调说：“随着导弹一枚枚地袭来，我们越来越觉得‘决心风暴’行动的必要性和正确性”。“决心风暴”行动是指以沙特为首的联军打击也门境内胡塞武装组织的军事行动。

据阿拉伯媒体报道，胡塞武装这次旨在对沙特领导人实施“斩首行动”，导弹袭击的目标是沙特王宫，当时沙特王储等正准备召开一个包括讨论年度预算在内的重要会议。这已经是不到两个月的时间里，沙特第二次遭到胡塞武装组织的导弹袭击。11月4日，胡塞武装第一次用导弹攻击利雅得， 导弹在利雅得国际机场空域被成功拦截。11月5日，由沙特领导的多国联军宣布，为阻止伊朗向也门胡塞武装运送导弹等军火，自即日起关闭也门通往外部的陆地、海上和空中通道。

沙特认定，来自胡塞武装组织的导弹是由伊朗提供的，指责伊朗资助胡塞组织，制造地区混乱和危险局势。在第二次遭到胡塞导弹袭击后，沙特再次抨击伊朗是幕后的“罪恶推手”。美国常驻联合国代表黑莉说，这种导弹“具有以前使用伊朗提供武器进行袭击的所有特征”。她说：“我们必须采取合作行动，揭露德黑兰政权的罪行。如果不这样做，那么伊朗将把这个世界带入更深的地区冲突之中。本月14日，黑莉还邀请联合国安全理事会成员国代表和媒体记者到一座美军基地，展示先前袭击沙特的导弹残骸，称残骸上有伊朗制造的标记和特征。

对于美国方面的指控，伊朗坚决否认。伊朗常驻联合国代表19日表示，黑莉是在“捏造证据”。同一天，伊朗外交部召见瑞士驻伊朗大使，强烈抗议美国常驻联合国代表黑莉对伊朗的无端指责。伊朗外交部表示，黑莉的言论是基于虚假的证据，具有挑衅性并且不负责任。

（责编：tibet）