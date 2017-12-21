美暂时关闭“白宫请愿网站” 媒体嘲讽：当初设立就是“笑话”

【环球时报驻美国特约记者 木昏 环球时报特约记者 高文宇】特朗普政府要为民意设置“静音”？当地时间19日，美国白宫宣布“暂时关闭”白宫请愿网站“我们人民”。“白宫请愿网”自创立之日起便被一些媒体视为连接普通民众与政府高层的“绿色通道”，对上届政府的执政议程颇具影响；但特朗普入主白宫以后，却并未对任何符合条件的“请愿”予以回复，因而这一举动一时间引发众说纷纭。

美联社援引白宫消息称，“白宫请愿网”于当地时间19日午夜正式进入维护期，新版本的“请愿网”将于2018年1月下旬上线运营。白宫官员表示，该网站现存的请愿事项和签名将全部保留，白宫将在新网站上线后着手对满足签名数量条件的请愿事项进行回复。不过，官方并未透露将对网站做出哪些具体改动。《环球时报》特约记者20日登录“白宫请愿网”时发现，该网站已挂出“维护公告”，且无法再发表新的请愿内容；但用户仍然可以通过“私信”的方式给白宫留言，也可以留下个人电子邮件地址关注“请愿”的最新进展。

据美国《华盛顿观察家报》报道，就是否要“取缔”原有的“请愿网”一事，特朗普政府此前已“纠结”数月之久。因负责网站运营的白宫通信部门今年夏季经历了频繁的人事调整，工作人员就该网站的处置始终无法达成一致，维护事宜一度被耽搁。此外，运营成本也是白宫考虑是否要对网站进行维护升级的重要因素之一。据称，更换网站运营商每年可为美国政府节省130万美元(约合人民币857万元)运营费用。

该报称，由于特朗普的反对者太多，“白宫请愿网”在其入主白宫后一度成为“异见人士”的专用平台，诸多“民愿”均直接将矛头对准总统本人。例如，要求特朗普公开纳税情况的请愿汇集到110万个签名，要求总统辞职的请愿则征得14万个签名。不过，特朗普政府在该网站始终保持着“零回复”纪录，对17项满足回复条件的事项均视而不见。因此也有不少网友怀疑，白宫关闭“请愿网”是为了“消除异见”。有人质疑，所谓的“新网站”不过是“公关套路”，白宫方面“指不定鼓捣出个什么破玩意儿”。还有人讽刺这是“特朗普式民主”：“好了，我已经让民众发声了，现在把他们发的帖子都删了吧。”

“白宫请愿网”创建于2011年，是奥巴马政府“数字民主计划”的一部分，旨在为全美民众提供一个“影响国家”政策的渠道。根据规则，若请愿事项30天内集齐10万个签名，官方应进行回应。不过，有不少美国媒体都对“白宫请愿网”的设立动机存疑。美国《大西洋月刊》在“请愿网”创立初期曾讥笑该网站与其所代表的“民主的未来”都是“笑话”，因为该网站充斥了太多荒谬可笑、毫无意义的诉求。比如最“没正形”的一项请愿要求奥巴马政府打造科幻电影《星球大战》里的“终极武器”——一颗和月亮一样大的“死星”。该诉求竟然筹集到足够的签名，导致官方不得不煞有介事地进行回复，以“造价太高”和“本届政府无意毁灭行星”为由予以驳回。2014年，另一项“众志成城”的请愿同样令官方“无言以对”：美国民众要求驱逐当时名声不佳的加拿大歌手贾斯汀·比伯并吊销其绿卡。还有舆论认为，“白宫请愿网”本质上其实就是奥巴马政府的一个“宣传工具”，而非“为民服务”，其运营者根本“不按规矩出牌”——面对比较棘手的诉求，官方的回应往往能拖就拖。《美国新闻与世界报道》杂志就举例称，该网站早年曾有一项备受各界关注的请愿诉求，要求赦免“棱镜门”事件的主人公斯诺登。结果，官方直到两年后才进行回应，并对该项诉求予以驳回。

但也有媒体认为，“白宫请愿网”创立6年来取得了不少成果，特别是让一些“存在感”较低的弱势群体的权益得到了社会广泛关注。美国皮尤中心一项调查也显示，该网站确实对奥巴马当政的一些政治、立法议程起到过直接作用：比如，美国17岁跨性别人士奥尔康2015年自杀身亡，引发公众对于“性取向治疗”的强烈抵触。而民众当时在“白宫请愿网”上的诉求，直接影响到总统奥巴马的立场，他明确表示将支持国家法律禁止该类医疗活动。因此，舆论也希望特朗普政府可以“如期”重开“请愿网站”，并回应民众诉求。

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