视频：美国亚特兰大国际机场停电 旅客被困来源：央视新闻

中新社休斯敦12月20日电 美国联邦调查局特工介入亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)失火调查，确认机场是因火灾造成全面停电，并非恐怖组织袭击所致。

美国有线电视新闻网(CNN)消息，亚特兰大国际机场、佐治亚州电力部门官员于19日夜间联合美国联邦调查局、亚特兰大警察局、美国烟酒枪炮及爆裂物管理局亚特兰大分局召开新闻发布会，对17日美国亚特兰大机场发生火灾，造成机场全面停电的事故原因作官方说明，机场大厅下方的配电通道内，一电源柜的电器发生故障，溅起火花，点燃绝缘部件及电源设备，引发火灾。联邦调查局探员指出，经调查，已排除机场火灾与恐怖袭击的关联，打消连日来外界的谣传。

17日下午1时06分左右，亚特兰大国际机场发生火灾，致机场全面停电近11小时。机场报告称，共计735架次航班延误，1593架次被取消。约3万人受机场停电影响。

佐治亚州电力部门官员指出，发生火灾的是机场三个供电站的其中一个。由于火灾导致机场备用电源按键失灵，造成另两个供电站无法及时为机场供电。该部门官员表示，预计彻查事故原因仍需数周时间。“火灾造成设备严重损坏，需作进一步调查。”

美国哥伦比亚电视台(NBC)报道称，这一火灾事故反映出美国机场基础设施正在老化的现实。

美国建筑工程和规划公司HOK航空运输部门负责人罗伯特(Robert Chicas)表示，若美国机场不及时进行基础设施的现代化升级，更多的机场或会面临亚特兰大国际机场的问题。

美国政策分析管理部门康奈尔基础设施政策项目主任里克教授(Rick Geddes)指出，美国机场大多数已服务数十年之久。空中交通管制、基础设施等已经老化。“美国在世界航空工业现代化领域保持着国际竞争力，而美国机场现代化还有很长的路要走。”

美国联邦航空管理局(FAA)材料显示，自上世纪70年代，美国对空中交通管制进行技术更新以来，已花费40年的时间进行开发。

罗伯特表示，与中国及中东国家在建的现代化机场相比，美国机场处于运营中，进行升级存在实际操作方面的困难。“至少装修会非常缓慢”。

据悉，美国各地政府已意识到机场老化的情况。丹佛国际机场于1996年竣工后，美国再未兴建大型机场。2017年早些时候，丹佛市议会批准了投资18亿美元重新设计这座空港。(完)

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