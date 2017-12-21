欧盟各国诉求不同 保守党在议会受挫 英国脱欧谈判或久拖不决

当前制约英欧贸易谈判进程的不仅是英国自身尚未形成明确的贸易谈判立场，更因为欧盟内部的诉求众多、难以平衡。未来第二阶段贸易谈判是真正考验欧盟团结度的阶段。

“英国将在脱欧之后与欧盟建立特殊的深度贸易伙伴关系”。英国首相特雷莎·梅不止一次在公开演讲中作出这样的承诺。但是，从当前谈判态势来看，英国所期待的这一贸易协议可能短期内无法实现。

日前，欧洲理事会正式认可了英欧第一阶段谈判成果，并宣布欧盟同意启动第二阶段谈判。但随后公布的指导未来脱欧谈判原则文件给情绪稍有缓和的各方泼了一盆冷水，这份文件的核心主旨之一是强调欧盟还将主导后续谈判进程。对于英国方面期待尽快推进贸易谈判的愿望，欧盟表示首先要谈的是过渡期安排问题，之后才是双边贸易谈判。而且，欧洲理事会首先要通过欧委会了解和整合成员国的诉求，待明年1月份欧委会提出具体指导过渡期谈判建议，欧洲理事会通过相关指导建议之后，英欧双方才能启动过渡期谈判。

对于这项谈判，欧盟文件提出英国获得过渡期留在单一市场内的条件是继续承担此前作为欧盟国家的义务，但是并不享有参与欧盟机构事务和决策的权利。鉴于此前特雷莎·梅在佛罗伦萨讲话中已经基本认可了这一条件，英欧双方的立场重合度较高，预计能够较快完成。

针对各方密切关注的贸易谈判，欧盟表示首先要求英国进一步明确自身的贸易谈判立场，同时欧盟自己也要用3个月的时间整合内部不同的利益诉求，将在明年3月份的欧盟峰会上审核欧委会提出的贸易谈判立场文件并授权欧盟首席谈判代表据此谈判。因此，按照欧盟的规划，英国与欧盟的贸易谈判最早启动时间将是明年的3月份。

虽然英国最终脱欧的时间是2019年的3月29日，但是明年3月份启动贸易谈判并不意味着双方拥有接近一年的谈判时间。欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，相关贸易谈判需要在2018年10月份初步完成并达成指导未来具体谈判的政治共识，然后将这一贸易谈判共识、脱欧条件协议共同提交给欧盟成员国审议，以确保在2019年3月份之前欧盟能够通过相关脱欧条件协议和过渡期协议。

因此，在欧盟安排的谈判议程中，英国在脱欧之前并不会拿到具体的贸易协议，仅能与欧盟达成指导未来贸易谈判的政治共识。相关细节需要在2019年3月30日启动的过渡期内谈判。

这一日程安排无疑是务实的。第一阶段的脱欧条件谈判被各方认为是整个脱欧谈判中相对简单的阶段，但是完成之时已经是脱欧公投一年半之后。对于未来贸易谈判所需要的时间长度，各方都无法精确计算，但是有一个先例可以用来对照。“第一阶段英欧用了超过半年的时间达成了一份15页的协议文件；当前欧盟许诺给英国的贸易安排是类似于欧加自由贸易协定的安排，这一自由贸易协议共计有近1600页。”

分析认为，当前制约英欧贸易谈判进程的不仅是英国自身尚未形成明确的贸易谈判立场，更因为欧盟内部的诉求众多、难以平衡。在第一阶段谈判中，确保本国公民在英权利和避免缴纳更多欧盟预算是欧盟二十七国的共同利益，因此欧盟自身的谈判立场非常容易把握，联盟团结度也达到了空前水平。但是，在第二轮谈判中，欧盟各国的立场和诉求显然是不同的。相比法国和德国强调脱欧之后英国的贸易便利化程度必须低于当前的强势态度，比利时、瑞典以及多个中东欧国家则希望未来不能实施过于严苛的对英政策，以免损及自身与英国密切的贸易关系。希腊和丹麦强调未来农产品和货物贸易的自由化安排，卢森堡和西班牙则更加期待避免自身与英国密切的服务贸易不受到冲击。因此，欧洲理事会主席图斯克表示，未来第二阶段贸易谈判是真正考验欧盟团结度的阶段。

除了欧盟难以协调自身诉求之外，英国保守党在下院的失利也增加了未来最终谈判走向的不确定性。日前，英国议会下院通过立法要求最终脱欧条件协议必须经过英国议会审议通过才能实施。保守党的这一失败主要源于自身内部的分裂，11名保守党议员转投反对党阵营。

分析认为，这凸显了英国国内政坛在脱欧问题上的分裂态度以及保守党控制议会的能力不足。未来如果下院议员对最终贸易安排、过渡期安排或者脱欧条件安排中任何一项存在不满，都有可能投票反对脱欧条件协议。由于保守党目前仅拥有微弱优势地位，有可能造成脱欧条件协议无法获得通过，造成脱欧谈判久拖不决。(经济日报驻伦敦记者 蒋华栋)

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