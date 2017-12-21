中新网12月21日电 据日本共同社报道，20日，日本自民党宪法修改推进总部在党总部召开全体会议，通过了有关力争修宪的4个项目的论点整理。关于把自卫队存在写入和平宪法第九条同时记述了两种方案，显示党内仍然存在分歧。

资料图：日本首相安倍晋三。中新社记者 王健 摄

自民党考虑新年开始以后与公明党、希望之党、日本维新会等展开磋商。自民党将在与各党讨论的同时推动制定党的修宪草案。

推进总部的总部长细田博之在会后就修宪对媒体称：“必须是大家都赞同支持的方案。这是最好的捷径。”论点整理题为《关于修宪的论点总结》，汇总了围绕《宪法》第九条、教育免费化与充实强化、紧急事态条款、消除参院选区的“合区”的党内讨论。

关于在《宪法》第九条中写入自卫队存在，有两种方案。论点整理中同时写入了由首相安倍晋三提倡的方案，即维持现有的放弃战争和不保持战力等内容，在此基础上补充新的内容；以及基于2012年自民党修宪草案，删除有关不保持战力等内容的方案。

细田说明称在保护国民生命和财产等方面自卫队是“必要且不可或缺的存在”这一观点没有异议。

资料图：日本民众打出标语并高呼“反对安倍出席和平纪念仪式”、“‘修宪’等于战争”等口号，随后在市区进行了游行。中新社记者 吕少威 摄

关于大规模灾害发生时的紧急事态条款也展示了两个方案，包括规定延长国会议员任期和选举日期的特例；规定包括向政府集中权限和限制私权的条款。

据称，党内就教育免费化和充实强化、消除参院“合区”的意见基本一致。关于教育提出的方案是不写明免费化，但为减轻教育费用负担新设规定中央政府有义务努力的条款。消除“合区”方面提出写入每次改选时各都道府县均可选出1人以上的规定。

细田关于由国会提议修宪呼吁称：“如果有来自各党的具体意见及提议，愿认真探讨等展开具建设性的讨论。”

现行日本国宪法于1946年11月3日公布，并于1947年5月3日开始实施。其中第九条规定：永远放弃以国家权力发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。为达到此目的，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。因此，这部宪法被称为和平宪法。

（责编：tibet）