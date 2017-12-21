十年间 美国民众为议员性丑闻埋单知多少？

美国国会纪律办公室19日提供一份文件，显示过去10年间美国纳税人为国会众议员“摆平”性丑闻埋单至少19.9万美元。不过，这只是“冰山之一角”，许多案例没有囊括在内。

另外，纪律办公室援引保密规定等理由，拒绝公开为国会参议员性丑闻埋单的金额。

【众议院：统计不全】

美国国会纪律办公室19日向众议院行政委员会主席、共和党议员格雷格·哈珀提交一份文件，首次披露2008年至2012年，民众为国会众议员“摆平”性丑闻埋单11.5万美元。

根据先前披露的数据，2013年至2017年，民众为国会众议员性丑闻埋单8.4万美元。

这意味着，自2008年以来的10年间，民众为国会众议员性丑闻埋单总额至少19.9万美元。按照美国全国广播公司的说法，实际金额可能远远高于这一数字。

例如，来自得克萨斯州的共和党籍联邦众议员布莱克·法伦索尔德曾面临性骚扰投诉，由纳税人埋单“摆平”纠纷后，宣布不再寻求连任。法伦索尔德所耗费的这笔钱便包含在最新统计内。

国会众议员还有许多其他渠道“摆平”性丑闻，包括名目繁多的各类基金。本月早些时候，美国政坛“常青树”民主党众议员约翰·科尼尔斯由于性丑闻缠身而辞职，据悉是以2.7万美元与受害者达成和解，费用实际由国会某个专项基金支出，无需登记在纪律办公室最新文档中。

【参议院：数据在哪？】

除了有关国会众议员性丑闻的埋单金额，国会参议员的相关数据一直受到外界关注。

来自弗吉尼亚州的联邦参议员蒂姆·凯恩要求纪律办公室披露涉及参议员性丑闻的投诉数量和埋单总额。但是，纪律办公室援引保密限制等多项理由，拒绝满足这一要求。

近来，美国演艺界和政坛性侵丑闻集中爆发，美国媒体惊呼“道德塌陷”。民主、共和两党均有人陷入性丑闻“泥沼”，国会参众两院皆未能幸免，例如民主党籍参议员阿尔·弗兰肯、共和党籍众议员特伦特·弗兰克斯以及科尼尔斯因此辞职。

现年70岁的共和党籍联邦参议员候选人罗伊·穆尔缠身性丑闻，本月12日在亚拉巴马州联邦参议员补缺选举中败给民主党对手。这是大约25年来共和党人首次在这一传统“深红州”败北。

众议院行政委员会正在推动国会“整改”，打算本周递交一份两党联合议案，以改变当前保护性骚扰者甚于保护受害者的不良体制。

按照众议院行政委员会主席哈珀的说法：“我们必须让国会形成这样一种风气，让每名雇主和雇员、无论新人还是老手都明白，这里不容忍性骚扰。”

哈珀说，他将继续施压纪律办公室披露1997年至2007年间的国会议员性丑闻埋单数据。(杨舒怡)(新华社专特稿）

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