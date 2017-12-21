中国于19日正式宣布启动全国碳交易体系，此举赢得国际各界赞誉。欧盟方面称，这是中国对践行《巴黎协定》的最好体现。

欧盟气候行动和能源委员米格尔.·阿里亚斯·卡涅特表示，“当美国政府背弃其在《巴黎协定》下应对气候变化的承诺时，中国、欧盟和其他志同道合的国家仍将以各自强有力的气候政策和行动继续与全球气候变化做斗争。中国宣布启动碳市场恰恰释放出了这样一个强有力的信号：世界正在改变，新的更广泛的气候领导力正在形成。作为全球应对气候变化的中坚力量，欧盟与中国共同倡导碳交易体系的工作，将为双方实现各自在《巴黎协定》下的承诺并作出成本效益最大化的减排努力发挥关键的作用。”

中欧在碳交易领域新的合作项目几周前已经启动，项目为期3年，总资金为1000万欧元。项目将继续加强中欧在碳交易领域的合作。该项目将在2014年启动并已完成的一期合作项目基础上，继续巩固双边合作并支持全国碳市场能力建设的工作。

欧盟碳交易排放体系使用了设定排放上限来控制欧洲大型发电厂、工业设施和航空领域的碳排放。该体系覆盖了欧盟近一半的温室气体排放量。上个月，欧洲议会和欧洲理事会就2020年后欧盟碳排放交易体系的改革提议达成初步一致意见。（闫磊）

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