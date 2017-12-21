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步日产后尘 斯巴鲁涉嫌对汽车里程数据造假

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发布时间： 2017-12-21 08:52:20来源： 经济参考报

日本汽车制造商斯巴鲁20日表示，正在调查公司质检员在销往日本国内汽车的终检程序中，是否对汽车里程数据造假。

斯巴鲁股价20日收低7.06%，盘中一度大跌8.5%，成为当天东京证券交易所成交量最高个股。

10月份，斯巴鲁公司承认，该公司下属两家工厂使用无资质检验员“糊弄”新车出厂前的整车检查。消息人士透露，斯巴鲁公司约有250名正式检查员，他们均拥有公司内部认定的检查资格。根据相关规定，新车出厂前的整车检查必须由正式检查员完成，但涉事工厂把部分检查工作交由尚未取得资格的实习员工负责。

斯巴鲁高层管理人员曾透露，这一行为已如“传统”般持续了30年。虽然这些实习员工均接受了一定时间的培训，但由非正式检查员实施新车检查工作仍然违反了日本国家规定。

斯巴鲁公司已于30日把有关这一问题的报告提交给日本政府。斯巴鲁公司很可能在日本国内进行召回，涉及车辆总数达25.5万辆，召回总费用预计达50亿日元。

斯巴鲁成为继日产汽车公司后，第二家卷入“糊弄门”丑闻的汽车公司。今年9月，日本国土交通省对国内的日产汽车制造工厂进行突击检查，发现其使用无资质人员进行汽车出厂安全检查。

问题曝光后，日产汽车没有进行彻底整改，部分工厂无资质检验员依然在岗。随后的调查还显示，日产汽车在几乎所有国内工厂常年使用无资质检验员“糊弄”出厂安全检查。

国土交通省随后决定，将日产汽车公司的新车出厂检验制度列入监视对象，期限为“无限期”。

日产公司丑闻曝光后，国土交通省要求日本各大车企进行内部排查，斯巴鲁公司正是在这一过程中发现了问题。目前，丰田、本田、马自达和三菱汽车公司已向国土交通省上报称检查机制不存在问题。

美联社评论说，日本汽车企业连曝“糊弄”丑闻，不仅让公众感到惊讶，更让消费者对日本产品的质量感到担忧。法新社则认为，两家车企接连曝出丑闻，恐将重创日本汽车业。

（责编：tibet）

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