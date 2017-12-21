用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 博览 > 正文

中越德天—板约国际旅游合作区建设取得新进展

T-
T+
评论 收藏打印
发布时间： 2017-12-21 08:55:12来源： 中国经济网-《经济日报》

本报讯 记者童政、通讯员朱锋报道：中越德天—板约国际旅游合作区是2015年11月份中越两国政府签署的首个跨境旅游合作区。在各方努力推进下，目前中越双方已就德天—板约国际旅游合作区物理围网、游客进出合作区查验达成共识。广西已完成核心区物理围网、联检大门、办证大厅、陆地边界卡口查验设施和中越跨国购物街建设方案，力争2018年6月份实现实质性的跨境旅游。

今年以来，中越双方共同把握“一带一路”建设机遇，推动跨境旅游合作向前发展。一是充分发挥中越省级协调机制的作用。5月份，广西壮族自治区主席陈武和越南高平省人委会主席黄春映在南宁市共同主持中越省级协调委员会首次会晤，双方成功签署了合作保护和开发德天（板约）瀑布旅游资源省级联合协调委员会协议，确定了日常会晤机制。二是积极争取国家有关部委的支持。针对广西方面提出的关于合作区封闭管理、国家公职人员入区、游客证件管理和查验、硕龙口岸开放、免税购物政策等一系列问题，外交部组织相关部委召开协调会议，给出积极有效的解决方案。

此外，广西今年还投入3145万元人民币用于德天—板约瀑布跨境旅游合作区建设。德天跨国瀑布景区创建国家5A级景区已通过初评，进一步打响了“全球最美的瀑布景点”品牌。据统计，今年1月份至9月份，德天跨国瀑布接待游客87.80万人次，同比增长12.3％。

（责编：tibet）

我要留言

  • 高清美图
  • 微博互动
    • 用户名密码注册
    切换账户
    发表评论
    全部评论我的评论
    最新最热

    推荐阅读

    • 外媒：印军在达旺建大型着陆场
    • 达赖集团行将“崩盘”五大征兆
    • 十个词就能读懂“西藏2015”
    • 快过节了西藏僧人感受到了热乎乎的关怀
    • 中尼关系要发展 无需看他人脸色

    本网独家

    本网热图

    歌舞影视

    专题推荐

    • 治国理政进行时
    • 老西藏精神
    • 尼玛嘉措：红军走过的地方
    • 亚格博：形色藏人
    中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
    返回首页

    关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

    中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

    中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

    E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

    广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1