【环球时报记者 赵觉珵】由人民日报社主办的“2017澜沧江-湄公河(简称“澜湄”)合作媒体峰会”20日在北京举行。这是在澜湄合作框架下举行的首次媒体峰会，主题为“澜湄命运共同体，媒体合作新时代”，共有来自澜湄六国的30余家主流媒体代表参加。

人民日报社社长杨振武在致辞中表示，澜湄合作正在不断走深走实。希望澜湄六国媒体能够务实服务，架起信息互通之桥;凝聚共识，架起民心相通之桥;携手并进，架起媒体合作之桥。杨振武说，各国主流媒体可以通过开展跨境联合采访、新闻资源共享、人员互访交流等合作方式，共同挖掘“澜湄合作”这座新闻富矿，讲述好沿岸各国间务实合作、共促繁荣的生动故事，讲述好沿岸企业创新发展、合作共赢的励志故事，讲述好沿岸人民携手发展、梦想成真的友好故事，在国际舞台上奏响“澜湄好声音”。

杨振武还在论坛上宣布，自2018年开始，人民日报将会启动澜湄青年记者培训营项目，每年为澜湄六国新闻工作者提供20个媒体融合发展免费培训名额。当日，来自各国的媒体代表共同启动了澜湄青年记者培训营项目。此外，各国媒体代表还签署了“澜湄合作媒体联合宣言”。

中国外交部部长助理孔铉佑在峰会上表示，2016年3月28日，澜湄合作首次领导人会议在海南三亚成功举行。短短一年多时间里，澜湄合作发展迅速、成效显著，已经成为次区域最具活力和潜力的合作机制。媒体是沟通情感、连接友谊、培育合作的桥梁和纽带，澜湄六国媒体在推进务实合作、增进民众交流、提升澜湄意识方面发挥着不可替代的重要作用。

老挝是2018年澜湄合作媒体峰会的共同主席国。老挝新闻文化旅游部副部长沙万坤·拉沙蒙表示，澜沧江、湄公河流域六国同饮一江水、山水紧相连，澜湄合作倡议实施，将使六国人民受益，也将推动亚洲地区和平与繁荣，推动经济全球化发展和亚太地区合作。

柬埔寨《和平岛报》执行副总裁索万隆熙认为，澜湄合作媒体峰会不仅为柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国、越南六国媒体合作发挥重要桥梁作用，而且有力地推动了六国在文化、政治、经济方面的互利合作。

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