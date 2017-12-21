用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 博览 > 正文

首届澜湄媒体峰会架起合作之桥 共话媒体新时代

T-
T+
评论 收藏打印
发布时间： 2017-12-21 09:19:51来源： 环球时报

【环球时报记者 赵觉珵】由人民日报社主办的“2017澜沧江-湄公河(简称“澜湄”)合作媒体峰会”20日在北京举行。这是在澜湄合作框架下举行的首次媒体峰会，主题为“澜湄命运共同体，媒体合作新时代”，共有来自澜湄六国的30余家主流媒体代表参加。

人民日报社社长杨振武在致辞中表示，澜湄合作正在不断走深走实。希望澜湄六国媒体能够务实服务，架起信息互通之桥;凝聚共识，架起民心相通之桥;携手并进，架起媒体合作之桥。杨振武说，各国主流媒体可以通过开展跨境联合采访、新闻资源共享、人员互访交流等合作方式，共同挖掘“澜湄合作”这座新闻富矿，讲述好沿岸各国间务实合作、共促繁荣的生动故事，讲述好沿岸企业创新发展、合作共赢的励志故事，讲述好沿岸人民携手发展、梦想成真的友好故事，在国际舞台上奏响“澜湄好声音”。

杨振武还在论坛上宣布，自2018年开始，人民日报将会启动澜湄青年记者培训营项目，每年为澜湄六国新闻工作者提供20个媒体融合发展免费培训名额。当日，来自各国的媒体代表共同启动了澜湄青年记者培训营项目。此外，各国媒体代表还签署了“澜湄合作媒体联合宣言”。

中国外交部部长助理孔铉佑在峰会上表示，2016年3月28日，澜湄合作首次领导人会议在海南三亚成功举行。短短一年多时间里，澜湄合作发展迅速、成效显著，已经成为次区域最具活力和潜力的合作机制。媒体是沟通情感、连接友谊、培育合作的桥梁和纽带，澜湄六国媒体在推进务实合作、增进民众交流、提升澜湄意识方面发挥着不可替代的重要作用。

老挝是2018年澜湄合作媒体峰会的共同主席国。老挝新闻文化旅游部副部长沙万坤·拉沙蒙表示，澜沧江、湄公河流域六国同饮一江水、山水紧相连，澜湄合作倡议实施，将使六国人民受益，也将推动亚洲地区和平与繁荣，推动经济全球化发展和亚太地区合作。

柬埔寨《和平岛报》执行副总裁索万隆熙认为，澜湄合作媒体峰会不仅为柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国、越南六国媒体合作发挥重要桥梁作用，而且有力地推动了六国在文化、政治、经济方面的互利合作。

（责编：tibet）

我要留言

  • 高清美图
  • 微博互动
    • 用户名密码注册
    切换账户
    发表评论
    全部评论我的评论
    最新最热

    推荐阅读

    • 外媒：印军在达旺建大型着陆场
    • 达赖集团行将“崩盘”五大征兆
    • 十个词就能读懂“西藏2015”
    • 快过节了西藏僧人感受到了热乎乎的关怀
    • 中尼关系要发展 无需看他人脸色

    本网独家

    本网热图

    歌舞影视

    专题推荐

    • 治国理政进行时
    • 老西藏精神
    • 尼玛嘉措：红军走过的地方
    • 亚格博：形色藏人
    中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
    返回首页

    关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

    中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

    中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

    E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

    广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1