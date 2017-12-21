人民网曼谷12月20日（记者张志文）12月20日，中国驻泰国大使吕健在泰国总理府拜会泰国总理巴育。

吕健表示，巴育总理执政以来，积极推动国内各项改革，提出制定20年国家发展战略，出台“泰国4.0”“东部经济走廊”发展规划等，在维护政治稳定、推动经济发展、促进社会和谐等方面取得显著成绩，中方对此表示赞赏。当前中泰两国都处在重要发展阶段，面临重要发展机遇。今年9月，习近平主席同巴育总理在厦门举行会晤，达成重要共识，为两国关系未来发展指明了方向。下一步，双方应深化发展战略对接，开展更高水平、更高质量的互利务实合作。中泰铁路一期工程开工仪式将于21日举行，巴育总理将亲自出席，体现出泰方的高度重视。中国科学院曼谷创新合作中心不久前举行揭牌仪式，这是中科院在海外设立的首个以技术转移为主要目标的机构，相信必将带动中泰科技合作迈上新台阶。中方重视泰方在澜湄合作和中国—东盟合作中发挥的重要作用，愿同泰方共同努力，为实现本地区共同发展做出新的更大贡献。

吕健说，今年10月，中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，十九大提出一系列新理念、新思想、新战略，规划了未来中国发展的宏伟蓝图。中方愿同泰方加强治国理政经验交流，实现共同进步。

巴育热烈祝贺中共十九大胜利召开，盛赞中国发展成就，表示愿与中方加强治国理政经验交流，学习中国在减贫脱贫方面的有益经验。巴育表示，泰方高度重视发展同中国的友好关系，始终坚持一个中国政策，积极支持“一带一路”倡议和“中国制造2025”，愿同中方继续推进经贸、旅游、农产品贸易、职业培训、科技创新等各领域务实合作，欢迎更多中国企业参与泰国“东部经济走廊”建设。泰方愿同中方共同努力，不断推动中国—东盟关系与澜湄合作再上新台阶。

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