中新网12月21日电 据美国媒体报道，美国政府日前撤销一项2014年的禁止研究致命病毒临时禁制令，并发布新病毒研究政策。今后达到要求的研究机构，将可以研究一些有机会造成大型瘟疫的病毒，例如SARS、中东呼吸道综合症(MERS)、埃博拉和流感等。

资料图：非洲，工作人员防治埃博拉病毒传染。

临时禁制令源于2011年，荷兰和威斯康星州研究人员宣布成功进行实验，提高H5N1禽流感病毒在鼬类动物的传染性，研究成果可用于制作人与人传播的模型。

消息传出后，惹来外界猛烈批评，担心这类“功能增强”型(Gain of function)研究会构成公共安全危机，甚至引发瘟疫。华府于是在2014年10月颁下临时禁令。

在新政策下，研究设施只要达到要求便可以开展“功能增强”型研究，要求包括研究潜在得益必须与潜在风险成正比、须证明没有其他风险更低的研究方法，以及实验须由独立专家委员会审核。新政策亦允许研究人员向卫生及公共服务部申请研究资助。

资料图：当地时间2017年2月22日，法国西南部Saint Aubin，为了对抗禽流感疫情，法国当局决定扑杀该国西南部朗德地区的36万只鸭子，该地区为法国鹅肝产品的主要产地，产量占全国四分之一。

美国国家卫生研究院院长科林斯形容新政策“激进”，但强调只有少数研究设施可以达到要求，而这类研究有助科学家深入了解病毒如何变异和制作疫苗。

不过，科学界对政策的意见不一，罗格斯大学分子生物学和生物武器专家埃布赖特认为，应该规定研究潜在得益多于风险；约翰霍普金斯卫生安全中心主席英格尔比指出，政策框架未列明如何评估研究的风险和利益，可能引发争议。

纽约石溪大学校长兼生物安全专家斯坦利则认为，致命病毒其实一直会自然产生，研究可令人类早先一步研制疗法。

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