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美国会通过税改议案 特朗普或待2018年才会签署

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发布时间： 2017-12-21 09:54:02来源： 中国新闻网

视频：华府观察：美众院通过共和党税改法案来源：上海东方高清

中新网12月21日电 据美国媒体报道，如果美国议员不另行通过一项条款，免除某些会触发自动削减开支的预算规定，总统特朗普可能会等到明年再签署国会于20日通过的税改议案。

报道指出，问题核心就是“现收现付”(pay as you go)的预算规定，税改议案中的赤字或触发该规定。国会共和党人计划在完成税改议案后另外准备一个豁免该规定的解决方案，但如果他们不能在国会年底休会前完成这项工作，则延迟自动削减开支的做法之一就是在明年1月份再签署税改议案。

白宫全国经济委员会(National Economic Council)主任科恩(Gary Cohn)当地时间20日上午在媒体公司Axios举办的一个活动上表示，如果国会共和党人能够豁免“现收现付”的预算规定，那就可以在今年签署税改议案。他说，特朗普希望签署税改议案，预算规定只是一个技术性问题。

特朗普当天在税改法案通过后发表声明称，他承诺送给美国人民的“圣诞礼物”已经实现，这份历史性的法案是美国家庭、工人和企业的非凡胜利。

舆论认为，这份减税法案未来对美国经济到底能有多大推动作用还有待时间检验，但这确实是共和党和特朗普近一年来的首个重大立法胜利，实现其当初的竞选承诺，对2018年的中期选举亦将产生影响。但也有分析认为，税改法案对大企业和富人阶层的倾斜有可能刺激中低收入选民投票给民主党，产生“钟摆效应”。

（责编：tibet）

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