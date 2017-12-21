人民网伦敦12月20日电 （白天行）英国一年一度的传统节日即将到来，伦敦街头缤纷多彩，洋溢着节日的氛围。

英国经济在今年有所放缓，部分原因是英国在去年投票“脱欧”后，英镑贬值导致进口食品和其他成本上涨。

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英国经济在今年有所放缓，部分原因是英国在去年投票“脱欧”后，英镑贬值导致进口食品和其他成本上涨。

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英国经济在今年有所放缓，部分原因是英国在去年投票“脱欧”后，英镑贬值导致进口食品和其他成本上涨。

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英国经济在今年有所放缓，部分原因是英国在去年投票“脱欧”后，英镑贬值导致进口食品和其他成本上涨。

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英国经济在今年有所放缓，部分原因是英国在去年投票“脱欧”后，英镑贬值导致进口食品和其他成本上涨。

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英国经济在今年有所放缓，部分原因是英国在去年投票“脱欧”后，英镑贬值导致进口食品和其他成本上涨。

（责编：tibet）